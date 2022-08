Zuid-Korea breekt record van laagste vruchtbaarheidscijfer ter wereld – opnieuw

Zuid-Korea had al het laagste vruchtbaarheidscijfer ter wereld. Beeld REUTERS

‘Zuid-Korea heeft te leven met twee tikkende tijdbommen,’ scheef hoogleraar economie Kim Byung-yeon in de Koreaanse krant JoongAng Ilbo. ‘De ene is het Noord-Koreaanse atoomprogramma. De andere het lage geboortecijfer.’

Kim schreef zijn column vorige week, nog voordat de nieuwste vruchtbaarheidscijfers werden gepubliceerd. Diezelfde cijfers onderstrepen echter wat Kim al benadrukte. Het aantal kinderen dat Koreaanse vrouwen gemiddeld in hun vruchtbare jaren ter wereld brengen – het vruchtbaarheidscijfer – is gedaald tot 0,81. Dat is nog lager dan een jaar eerder, toen het cijfer bleef steken op 0,84.

Nóg lager, want Zuid-Korea had al het laagste vruchtbaarheidscijfer ter wereld. En het verschil met andere landen is groot. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) is Zuid-Korea de enige grote economie met een vruchtbaarheidscijfer onder de 1. Ter vergelijking: Nederland zat vorig jaar op 1,55, de VS op 1,64 en China op 1,70. Italië had in 2020 het een-na-laagste cijfer met 1,24.

Om de bevolking op hetzelfde peil te houden, is volgens de OECD een vruchtbaarheidscijfer van 2,1 nodig – migratie niet meegerekend. Eind vorige maand werd al bekend dat de Koreaanse bevolking is afgenomen met 91.000 mensen, de eerste krimp sinds 1949. Zet de huidige trend zich door, dan telt Zuid-Korea in 2070 nog maar 37,6 miljoen mensen, tegen 51,7 miljoen nu.

Miljarden aan uitgegeven

Het is niet dat de Koreanen de historische cijfers niet hebben zien aankomen. In 1970, toen werd begonnen met het bijhouden van de statistieken, lag het vruchtbaarheidscijfer in Korea nog op 4,53. Naarmate dat cijfer lager werd, groeiden de investeringen. Om de krimp te bestrijden werd tussen 2010 en 2020 omgerekend meer dan 160 miljard euro uitgegeven, vooral aan toelages voor jonge ouders.

Maar ook al die miljarden hebben de neerwaartse trend niet kunnen keren. Kenners stellen dan ook dat het probleem niet voortkomt uit een te lage kinderbijslag, maar dat het lage geboortecijfer wordt veroorzaakt door dieperliggende problemen: de torenhoge huizenprijzen, de druk op ouders om hun kind aan dure scholen te laten studeren, de prijzige kinderopvang.

Weet de overheid het tij niet te keren, dan wacht Korea binnen nu en tien of twintig jaar een ‘age-quake’, zo waarschuwen diezelfde experts. Een te klein aantal werknemers moet dan de economie en het sociale stelsel overeind houden. Ook veel andere economische grootmachten – van China tot Japan, Duitsland en ook Nederland – moeten overigens rekening houden met een flinke vergrijzingsgolf, alleen is het probleem in Korea nog net iets urgenter.