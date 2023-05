Zuid-Afrika zit klem tussen zijn bondgenoten: Rusland en de VS

Het Russische oorlogsschip Admiral Gorsjkov in de haven van Richardsbaai, Zuid-Afrika. In februari hielden de marines van China, Zuid-Afrika en Rusland samen een militaire oefening aan de Zuid-Afrikaanse kust. Beeld ANP/AFP

Zuid-Afrika is, voorlopig althans, ontsnapt aan een diplomatieke crisis. Anderhalve week geleden beschuldigde de Amerikaanse ambassadeur in Pretoria de Zuid-Afrikaanse overheid ervan wapens te hebben overgebracht naar een Russisch oorlogsschip dat op de sanctielijst van Washington staat.

Het schip, de Lady R, meerde op 7 december aan in een marinebasis bij Kaapstad – de radartransponder uitgeschakeld. Lokale media tekenden op uit de mond van ooggetuigen dat de bemanning (in het donker) munitie afleverde. Volgens ambassadeur Reuben Brigety zou er ook wapenmaterieel aan boord zijn gebracht. “We zijn ervan overtuigd,” vertelde hij aan een journalist.

President Cyril Ramaphosa beloofde een dag later de kwestie te laten onderzoeken. Zijn regering zou op dit moment geen enkele vorm van wapenexport aan Rusland toestaan. Eerder verklaarde de defensieminister van Ramaphosa al dat de Lady R in december een ‘oude, nog openstaande order’ kwam afleveren.

Vrijdag een week geleden kelderde de Zuid-Afrikaanse rand tot een historisch dieptepunt ten opzichte van de dollar. Partijdigheid in de kwestie rond Oekraïne heeft een prijs. Inmiddels heeft de Amerikaanse ambassadeur Brigety zijn uitspraak weer ingeslikt. Een gesprek met de Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft zijn vertrouwen in het bondgenootschap tussen de VS en Zuid-Afrika ‘opnieuw bevestigd’.

Het vertrek van westerse investeerders

Als het op de kwestie-Oekraïne aankomt is Zuid-Afrika officieel neutraal. Binnen de Verenigde Naties onthoudt de regering zich van een stem tegen Rusland, maar Ramaphosa en zijn minister van buitenlandse zaken hebben al meer dan eens laten vallen dat ze de rol van het Westen in de Oekraïne-oorlog afkeuren – tot frustratie van Washington.

In januari waarschuwde de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, de Zuid-Afrikaanse regering tijdens een bezoek voor consequenties, mochten de door Washington opgelegde economische sancties tegen het Kremlin worden tegengewerkt. Naast ontwikkelingsmiljarden en een onlangs toegezegd klimaatfonds staat volgens een berekening van Bloomberg meer dan 22 miljard dollar aan handelsinkomsten op het spel. De VS zijn, na China, de belangrijkste handelspartner van Zuid-Afrika.

Het vertrek van westerse investeerders zou rampzalig zijn voor de economie van Zuid-Afrika. Die kromp in het vierde kwartaal van vorig jaar met 1,3 procent, voornamelijk veroorzaakt door de aanhoudende energiecrisis, aldus de overheid. Een derde van de bevolking is werkloos, de jeugdwerkloosheid stijgt richting twee derde, en hoge inflatie maakt het dagelijks leven voor miljoenen onbetaalbaar.

Poetin wil in augstus naar Durban komen

Tegelijkertijd lijkt het vrijwel ondenkbaar dat Ramaphosa zich tegen de Russische president Poetin zou keren. Zijn partij, het ANC, onderhoudt al sinds 1927 een warme relatie met het Kremlin (onderbroken door een periode van bekoeling). Tijdens de Koude Oorlog, terwijl de Amerikanen de regering van de Nasionale Party nog steunden, leverde Moskou academische opleidingen, militaire training en medische zorg aan leden van het ANC, en later ook wapenmaterieel voor hun strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. De partijkas wordt – ruim een halve eeuw later – nog altijd gevuld met Russisch kapitaal. Vorig jaar doneerde aluminiumbaron Viktor Vekselberg 826.000 dollar aan het ANC.

Voor of tegen de Oekraïne-oorlog; Ramaphosa zit klem. Sinds het Internationaal Strafhof in Den Haag eind maart een arrestatiebevel voor Poetin uitvaardigde, is Zuid-Afrika (sinds 1998 lid van het Hof) verplicht om Poetin te arresteren mocht hij voet op Zuid-Afrikaanse bodem zetten. En laat dat nou net staan te gebeuren.

Zuid-Afrika is dit jaar voorzitter van de Brics, een samenwerkingsverband tussen de opkomende economieën Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, en begin augustus vindt in de havenstad Durban een topontmoeting plaats. Poetin wil die ontmoeting persoonlijk bijwonen, heeft hij al laten weten, en een arrestatie beschouwt het Kremlin als oorlogsdaad.

Een goodwillbezoek aan Moskou

Eind vorige maand zei Ramaphosa op een partijbijeenkomst dat het lidmaatschap van het Strafhof zijn beste tijd wel heeft gehad, en dat Zuid-Afrika zich misschien maar uit het Verdrag van Rome moest terugtrekken. Een uitspraak die zijn woordvoerder vlug corrigeerde na commotie in de media.

De koers van de rand is inmiddels, nadat Brigety terugkwam van zijn eerdere beschuldiging, weer terug op het niveau van eerder, maar het volgende diplomatieke obstakel dient zich alweer aan. Het Russische ministerie van Defensie meldde dinsdag dat de luitenant-generaal van het Zuid-Afrikaanse leger op bezoek is in Moskou om te spreken over ‘militaire paraatheid’. Zuid-Afrika zwakt de reis in een verklaring weer af. Er zou slechts sprake zijn van een ‘goodwillbezoek’ dat bovendien al lang gepland stond. De VS heeft vooralsnog niet gereageerd. Wat volgt?