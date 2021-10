Zorgen VS over Chinese rakettest: bijna ‘spoetnikmoment’

Chinese drones en luchtafweersystemen op de China Airshow van vorige maand in Zhuhai. Beeld AP

“Of het daadwerkelijk een spoetnikmoment is, weet ik niet. Maar het scheelt niet veel,” zei Milley, refererend aan de lancering van spoetniksatelliet door de Sovjet-Unie in 1957, de eerste satellietlancering. Het succes van de Spoetnik veroorzaakte paniek in de VS: waren de Sovjets verder dan de Amerikanen?

Waar de Amerikanen en de Sovjets verwikkeld raakten in een space race en een nucleaire wapenwedloop, draait nu alles om hypersonische raketten. Die vliegen minstens vijf keer zo snel als het geluid, een stuk sneller dan bijvoorbeeld de Amerikaanse tomahawkraketten. Bovendien zijn ze wendbaar, waardoor het lastiger is om ze te onderscheppen. Rusland voerde al eerder geslaagde tests uit, de VS is nog bezig het wapen te ontwikkelen. Ook Noord-Korea zou het systeem hebben getest.

Een Chinese hypersonische test zou vermoedelijk al reden zijn tot zorg. Maar volgens de Financial Times deden de Chinezen iets opmerkelijks: ze combineerden de hypersonische technologie met de zogeheten Fractional Orbital Bombardment System (Fobs). Daarbij wordt een raket in een korte baan om de aarde gebracht, om vervolgens weer de atmosfeer in te duiken. Het maakt de raketten uiterst onvoorspelbaar, want ze kunnen in theorie overal opduiken.

Fobs is bepaald niet nieuw, de Sovjets ontwikkelden het al in de jaren zestig. Maar de combinatie is met hypersonische raketten is opmerkelijk. De Chinese tests misten hun doel ruimschoots, maar generaal Milley spreekt van een ‘zeer belangrijke technologische gebeurtenis’.

China spreekt overigens tegen dat een hypersonische raket is gelanceerd. Zij zeggen dat het ging om een test met een ruimtevoertuig.