Zorgen over onveilig stadspark in gegentrificeerd Berlijn: ‘In het donker kom ik hier niet’

Het Görlitzer Park in de Berlijnse wijk Kreuzberg. Het park is 14 hectare en wordt ook wel liefkozend ‘Görli’ genoemd. Beeld Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Image

Tijdens een wandeling in het Berlijnse Görlitzer Park werd een stel eind juni belaagd door een groepje mannen. De mannen wisten hen te overmeesteren en de vrouw (27) te verkrachten. Haar partner lag neergeslagen op de grond.

Berlijn is in de greep van de verkrachtingszaak. Vorige week arresteerde de politie een man (22) van Somalische afkomst in Berlijn. Hij zit, met een tweede verdachte uit Guinee-Bissau, vast op verdenking van verkrachting en openbare geweldpleging.

Het beruchte park in Berlijn zorgt al jaren voor overlast. Op zonnige dagen wemelt het van de drugsdealers, drugsgebruikers en daklozen – veelal jonge Afrikanen zonder vaste verblijfplaats. Tussen de kinderwagens en bakfietsen door wordt drugs gedeald. Want Kreuzberg is de afgelopen jaren ook sterk gegentrificeerd. De wijk Wrangelkiez werd decennialang door arme Turkse migranten bewoond. Nu deze bevolkingsgroep grotendeels is verdreven, zie je er vooral yuppen en toeristen.

Drugshandel

In het Görlitzer Park, haast een parallelle wereld in het hippe stadsdeel, lijkt het leger van oproerkraaiers met de dag te groeien. Als de politiebusjes stoppen en agenten het park betreden, schieten de jonge dealers weg. Ze verdwijnen als konijnen in de veilige holletjes van het park.

“Op het moment mijd ik het park,” verklaarde Ricarda Lang (29), partijvoorzitter van De Groenen en woonachtig in Berlijn, in een tv-interview. Zij is niet de enige. Veel omwonenden voelen zich onveilig en geïntimideerd. Om de haverklap wordt er naast wiet ook cocaïne en zelfs heroïne aangeboden. “In het donker kom ik hier niet,” erkent ook Stephanie. Ze laat haar hond uit. “Maar als buurtbewoner voel ik me overdag niet per se onveilig.”

De Berlijnse politie fouilleert een aantal verdachten van drugshandel in het Görlitzer Park. Beeld Paul Zinken/picture alliance via Getty Images

Ondertussen neemt het aantal geweldsincidenten in het park wel toe. Vorige week zaterdag verwondde een man (27) een voorbijganger met een mes. Hij viel erna politieagenten aan. De dader die in Görlitzer Park gepakt kon worden, bleek verdovende middelen en alcohol bij zich te hebben. In de eerste helft van 2023 waren er al 711 van dit soort gewelddadigheden.

Voor de ingang van het Görlitzer Park is iets gaande: een filmploeg neemt een serie op. Aan de rand van het park voert een groepje jonge mannen een hevige discussie. ‘Yo’, zegt een jongeman met een zwarte pet. Om hem heen hangt een flinke wietwalm. ‘Yo’, zegt Mohammed uit Ghana nogmaals. “Wiet of hasj?” Wat als de politie komt? “Dan ren ik weg.”

Parkwachters

Twee parkwachters in groene jassen, die niet met naam in de krant willen, spreken van een kat-en-muisspel. “We zijn maar met z’n tweeën. Als we hier zijn, kan er verderop iets gebeuren,” verzucht een van de twee. Ze voelen zich onderbemand.

De drugscriminaliteit concentreert zich niet alleen rondom het Görlitzer Park. Ook het verderop gelegen, veel grotere Hasenheide heeft te kampen met overmatig drugsgebruik en geweldsdelicten. In andere parken lijken de autoriteiten de situatie beter onder controle te hebben. Zo zijn in het Weinbergspark, stadsdeel Mitte, de struiken uitgedund en de paden beter belicht.

Om het Görlitzer Park veiliger te maken, willen de Groenen in Berlijn het park onder handen nemen. Het prijskaartje: 10 miljoen euro. De parkwachters verwelkomen het voornemen. “We werken maar van half twaalf tot tien uur. Wat daarna gebeurt, weten we niet. Er moet gewoon meer geld bij.” Maar critici vrezen dat de drugshandel zich dan verplaatst naar een ander park.

Volgens de Berliner Zeitung is er maar één oplossing die waarschijnlijk werkt. “Hoog tijd om eindelijk serieus na te denken over het deels decriminaliseren van de drugsconsumptie in Duitsland.”