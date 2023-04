Zorgen over misdaad in VS: ‘Criminelen gaan hun gang omdat ze weten dat er geen consequenties zijn’

De onveiligheid vormt een pijnpunt voor de Democratische partij van president Biden in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Beeld Chip Somodevilla/Getty Images via AFP

Dankzij die twee gigantische schermen aan het plafond, wijst Frank Marte, kan hij in één oogopslag zijn hele zaak overzien. Camera’s bespieden alle hoeken van zijn buurtwinkel in The Bronx, New York. Zo probeert hij diefstal of andere narigheid te voorkomen. Als het nodig is zet Alex, een atletische medewerker die blikjes frisdrank in het koelschap stapelt, weleens iemand buiten. “Maar je moet ze helaas ook weleens laten meenemen wat ze willen. Zij zijn soms gewapend, ik niet,” zegt hij. “Dat is hier een serieus probleem.”

Frank Marte runt wat New Yorkers een bodega noemen, het kloppend hart van elke New Yorkse buurt. Je kunt er 24 uur per dag terecht voor alles wat je maar tekort kunt komen: een rol wc-papier, een broodje met ei, kaas en spek, Mexicaanse priklimonade, levenslessen of kinderopvang. Marte let geregeld op kinderen van ouders die op hun werk moeten zijn voordat de school aan de overkant van de straat open gaat.

De eigenaren van zulke winkeltjes klagen dat hun personeel niet veilig is. Eerder deze maand werd een bodegamedewerker door een overvaller zomaar doodgeschoten in het noorden van stadsdeel Manhattan. Vorig jaar viel al eens een dode bij een worsteling tussen een bodegamedewerker en een klant die hem aanviel. De kassabediende deelde dodelijke messteken uit. Volgens justitie was het zelfverdediging – de man werd niet vervolgd. Alex, de vakkenvuller in de zaak van winkelier Marte, is weleens bang, moet hij toegeven. “Maar deze zaak is ons leven, we moeten hem wel verdedigen,” vertelt hij in het Spaans, de voertaal in grote delen van The Bronx.

Pijnpunt

Dat mensen als Frank Marte en zijn personeel zich onveilig voelen, vormt een pijnpunt voor de Democratische partij van president Biden in de aanloop naar de presidentsverkiezingen eind volgend jaar. De campagne begint al te draaien. Biden maakt vermoedelijk binnenkort bekend dat hij zelf ook weer mee gaat doen. Na de economie is criminaliteit op dit moment de grootste zorg van kiezers, leert een recente opiniepeiling van Reuters.

In New York nam het aantal zware misdrijven, zoals overvallen, vorig jaar met 22 procent fors toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Veel New Yorkers voelden zich onveilig in de metro, nadat daarin in één jaar 10 mensen om het leven kwamen door geweld, vijf keer meer dan het gemiddelde van voor de pandemie. Andere steden kampen sinds de ontwrichting door de coronapandemie ook met meer criminaliteit. In Atlanta ligt het moordcijfer na een recente daling nog altijd 72 procent hoger dan in 2019, in Milwaukee zelfs 124 procent.

Achter slot en grendel

Het is een van de voornaamste Republikeinse campagnethema’s op het moment: dat de Democraten – die in de meeste steden aan de macht zijn – veel te soft zijn als het om misdaad gaat. En dat beklijft bij kiezers. De burgemeester van Chicago werd eerder deze maand weggestemd vanwege zorgen om toegenomen criminaliteit. In de omgeving van New York verloren Democraten in het najaar al zetels in het Huis van Afgevaardigden, nadat de Republikeinen hamerden op onveiligheid.

Democraten hadden in New York de lokale wet hervormd, waardoor mensen die relatief kleine vergrijpen begaan vaker zonder borgsom vrijkomen. Ondernemers klagen sindsdien dat dieven binnen de kortste keren weer op de stoep staan. Producten als tandpasta en deodorant liggen in drogisterijen vaak achter slot en grendel, in het hart van Manhattan zet een groep winkeliers en warenhuizen sinds kort zelf beveiligers met honden in.

“De criminelen gaan hun gang, omdat ze weten dat er geen consequenties zijn,” klaagt Marte. Als voorzitter van een groep Spaanstalige eigenaren van bodega’s vraagt hij om politieke actie. “Als links zo soft blijft, als ze niets doen voor de veiligheid van inwoners, dan moeten we ze wegstemmen,” zegt hij. “Ik hou van law and order, de wet en orde. Als je een misdaad begaat, moet je gestraft worden.’’

Flink litteken

President Joe Biden kent dat sentiment ook. Hij profileert zich de afgelopen weken met harder optreden. Onverwacht steunt hij bijvoorbeeld verzet van Republikeinse senatoren tegen een wet die in hoofdstad Washington straffen voor onder meer autodiefstal zou verlagen. Over het inkrimpen van politiekorpsen om budget vrij te maken voor meer maatschappelijk werk hebben zijn partijgenoten het niet meer. Het was in de grote protestgolf tegen buitensporig politiegeweld in 2020 nog een favoriete slogan van sommige progressieve politici: defund the police.

In New York is op verzoek van de Democratische burgemeester sinds het najaar de politie juist zichtbaar meer aanwezig in het metronetwerk. In de eerste twee maanden van dit jaar daalde het aantal zware misdaden weer, volgens de eerste politiecijfers. Maar overvallen blijven een grote zorg voor de bodega-eigenaren. Marte trekt zijn overhemd omhoog om te laten zien dat het al jaren niet meevalt om 24-uurswinkelier te zijn in New York: op zijn onderrug prijkt een flink litteken. Twee decennia geleden is hij al eens beschoten in zijn zaak. Zijn rechterelleboog is ook geraakt en heeft nooit meer fatsoenlijk gefunctioneerd.

Hij overweegt nu vergaande maatregelen te nemen. Marte hoopt op termijn een nieuw camerasysteem met gezichtsherkenning te kunnen installeren, zodat winkeliers een melding krijgen als iemand binnenstapt die eerder problemen heeft veroorzaakt in de stad. Hij overweegt zelfs een wapenvergunning aan te vragen. “Ik denk dat ik iets nodig heb om mezelf te kunnen verdedigen.”