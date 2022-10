Zorgen in Kiev: militaire steun VS niet zeker bij verkiezingswinst Republikeinen

In Kiev zijn zorgen gerezen over de Amerikaanse militaire steun aan Oekraïne als de Republikeinen volgende maand de midtermverkiezingen winnen. Binnen de Republikeinse partij, die volgens de peilingen beide kamers van het Congres in handen lijkt te krijgen, heerst groeiende verdeeldheid over de hulp aan het land.

Een opmerking van Kevin McCarthy eerder deze week heeft de alarmbellen doen afgaan in Kiev. De leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden suggereerde aan Punchbowl News dat de militaire steun aan Oekraïne niet meer vanzelfsprekend zal zijn als de Republikeinen na de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de controle over het Congres krijgen – wat volgens peilingen zeer waarschijnlijk is. “Ik denk dat mensen in een recessie zullen zitten en dat ze geen blanco cheque naar Oekraïne zullen schrijven,” zegt McCarthy tegen Punchbowl News.

David Arachamia, leider van de partij van president Volodimir Zelenski in het Oekraïense parlement, heeft de Britse krant Financial Times woensdag laten weten geschokt te zijn over de opmerking van McCarthy. Een paar weken geleden zou hij tijdens een bezoek aan Kiev nog de indruk hebben gewekt onvoorwaardelijk achter Oekraïne te staan. “We waren verzekerd dat tweepartijdige steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland een topprioriteit zal blijven, ook als de Republikeinen de verkiezingen zouden winnen.”

Oekraïense overwinning

De zorgen zijn begrijpelijk. De VS is de belangrijkste bondgenoot van Oekraïne sinds het land in februari werd binnengevallen door Rusland. In totaal heeft de VS 27,6 miljard dollar (ruim 28 miljard euro) aan militaire hulp toegezegd. Dat bedrag komt overeen met 0,2 procent van de totale Amerikaanse jaarbegroting maar is in absolute zin meer dan alle Europese landen bij elkaar. Als die steun stopt of wordt beperkt, lijkt een Oekraïense overwinning uitgesloten.

Het Witte Huis heeft nog niet openlijk iets gezegd over de mogelijke gevolgen voor de steun aan Oekraïne in het geval van winst van de Republikeinen bij de midtermverkiezingen op 8 november. Binnenskamers zou president Joe Biden er volgens bronnen aan de Amerikaanse krant Politico van uitgaan dat de steun aan Oekraïne niet in het gedrang komt.

Het is overigens ook niet duidelijk hoe breed de lijn van McCarthy gedragen wordt binnen de Republikeinse partij. Ex-president Donald Trump heeft al van begin af aan kritiek op de hulp aan Oekraïne, maar een meerderheid van de Republikeinen heeft tot nu toe voor de steunpakketten gestemd.

Ook Republikeinse partijprominenten, zoals senator Mitch McConnell, ex-vicepresident Mike Pence en Afgevaardigde Michael McCaul, benadrukten deze week nog het belang voor de Verenigde Staten van het blijven steunen van Oekraïne in de oorlog met Rusland.

Concessies aan Poetin

Volgens McConnell zijn er ‘slechts enkele stemmen binnen de partij' de tegen de steun aan Oekraïne zijn. “Maar de overgrote meerderheid, onder wie ikzelf, is ervan overtuigd dat het verslaan van de Russen de hoogste prioriteit heeft,” zei McConnell tegen Defense News.

De Democratische partij neemt het risico in elk geval serieus dat het draagvlak voor steun aan Oekraïne in een Congres met een Republikeinse meerderheid zal afbrokkelen. Dat blijkt uit het feit dat wordt overwogen alvast een groot pakket aan militaire middelen veilig te stellen in december, nog vóór de aanstelling van de nieuwe Congresleden volgend jaar. Nadeel daarvan is dat dat voor Zelenski te vroeg zou kunnen zijn om te weten welke wapens Oekraïne begin volgend jaar vooral nodig heeft.

“Het kan zijn dat de regering geen andere keuze heeft dan in december meer geld te vragen, maar dat is misschien niet het juiste moment voor Oekraïne,” zei Democratisch senator Chris Murphy, een trouwe bondgenoot van het Witte Huis tegen Politico. “Dit is dus een geheel nieuwe wereld, met Republikeinen die openlijk adverteren dat ze bereid zijn Oekraïne aan Poetin over te dragen.”