Zorgen in Afrika na gecrasht Wagnervliegtuig: gevolgen reiken verder dan Rusland en Oekraïne

Aanhangers van de coupplegers in Niger worden vaak met Russische vlaggen gezien. Beeld AP

Regeringsleiders in Afrika en het Westen kijken gespannen naar de ontwikkelingen in Niger. Al weken is in het West-Afrikaanse land een staatsgreep gaande – en een veel groter regionaal conflict dreigt als naburige landen zich er militair mee gaan bemoeien. Vooralsnog worden diplomatieke oplossingen afgetast om de democratisch gekozen president Mohammed Bazoum weer de macht te geven – maar buurlanden hebben gewaarschuwd militair ingrijpen niet te schuwen.

Extra complicatie in het hele verhaal is dat een aantal van de landen in de buurt inmiddels nauwe banden onderhoudt met Wagner, het Russische huurlingenbedrijf van wijlen Jevgeni Prigozjin. De laatste was in delen van Afrika populair en berucht.

Prigozjin stond bekend om zijn maffia-achtige praktijken en schimmige deals over de export van zeldzame grondstoffen. Hij kende vele bewonderaars vanwege de vaak meedogenloze wijze waarop de Wagnergroep optrad tegen oprukkende jihadistische groeperingen zoals Islamitische Staat (IS) en Al Qaeda. Dat daar ook vaak tientallen onschuldige burgers slachtoffer van worden, is voor zijn fans blijkbaar bijzaak.

Nepnieuwscampagnes

Wagner is echter veel meer dan alleen een zootje brute huurlingen. De organisatie heeft in expertise opgebouwd op het gebied van propaganda en nepnieuwscampagnes – en heeft met zijn online ‘trollenlegers' ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen en die in Frankrijk beïnvloed. Tijdens de staatsgreep in Niger zet Wagner ook weer zijn online diensten in voor lastercampagnes tegen politieke tegenstanders of inmenging in verkiezingen. Het aanwakkeren van anti-Franse en anti-Amerikaanse sentimenten in Afrika behoort ook tot het vaste repertoire.

Dit alles heeft echter een prijs. In de Centraal-Afrikaanse Republiek en Mali heeft Wagner weinig transparante deals gesloten voor de handel in diamanten, goud, hout, koffie en alcohol. De opbrengsten lopen in de honderden miljoenen, waarbij een deel van de winst naar het Kremlin zou gaan. In Niger zou het draaien om uranium en de exploitatie van nieuwe olievelden. Het feit dat het twee maanden duurde voordat Prigozjin werd ‘gestraft’ voor zijn opstand tegen de Russische legerleiding heeft volgens kenners alles te maken met de belangen van Wagner op dat continent. Deze belangen moesten eerst veiliggesteld worden.

Goede banden

Inmiddels heeft Niger toestemming gegeven aan Mali en Burkina Faso om met strijdkrachten op Nigerees grondgebied in te grijpen in geval van een aanval van andere Afrikaanse landen die de democratie willen herstellen. Burkina Faso heeft goede banden met Wagner, en ook de nieuwe machthebbers van Niger lijken die te willen. In het land zijn de laatste weken opvallen veel Russische vlaggen te zien. Volgens analisten is dit een teken dat de junta in Niger van plan is om alles te doen om aan de macht te blijven en niet te zwichten voor regionale druk.

Het belangrijkste West-Afrikaanse blok Ecowas heeft vergeefs geprobeerd te onderhandelen met de coupleiders. Nu is er een onbekende deadline om in te grijpen. Ecowas heeft grotendeels steun van het Westen maar staat nu tegenover een groeiend blok van Afrikaanse junta’s die allerhande steun ontvangen van Rusland. Elke escalatie brengt het risico met zich mee de al door opstanden geteisterde regio verder te destabiliseren, waarschuwen analisten.

Afhankelijk van Wagner

Volgens het goed geïnformeerde tijdschrift Jeune Afrique wilde het Russische ministerie van Defensie namens het Kremlin een samenwerkingscontract aangaan met de nieuwe machthebbers in Niger, waar Prigozjin zich tegen verzette. Dat Vladimir Poetin de Afrikaanse activiteiten van Wagner niet zou vergeten, was duidelijk. Wagner heeft behalve in de genoemde landen ook militaire adviseurs in Soedan. Veel Afrikaanse dictators zijn voor hun eigen veiligheid ook rechtstreeks afhankelijk van Wagner.

Volgens Afrikaanse media kreeg Faustin-Archange Touadéra, de president van de Centraal-Afrikaanse Republiek, op de Afrikatop in Sint-Petersburg te horen dat het tijd was om afstand te nemen van de baas van Wagner. Dit leidde ertoe dat Touadéra afzag van een selfie met zijn belangrijkste bondgenoot. Op 19 augustus dook Prigozjin plots op in de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar hij had gesproken met het staatshoofd en zijn ‘nieuwe ambities’ voor het continent had gepresenteerd. Vervolgens vloog hij naar Mali, waar hij nog een video opnam ergens in het Saharagebied en verklaarde dat het zijn missie was ‘Rusland groter te maken op alle continenten, en Afrika nog vrijer’. Een paar dagen later stortte Prigozin neer, samen met zijn rechterhand Dmitri Oetkin. Vooral die laatste was zeer actief en gevreesd in Afrika.

Opvolgers Prigozjin staan klaar

Volgens Jeune Afrique staan verschillende aan het Kremlin gelieerde oligarchen en bedrijven inmiddels klaar om de taken van Wagner over te nemen, waaronder Convoy, opgericht door een voormalige luitenant van Prigozjin, Konstantin Pikalov. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, stelde zijn Afrikaanse partners deze week gerust dat het ‘werk van Wagner in beide landen natuurlijk zal doorgaan’. Volgens een anonieme Franse diplomaat is het Russische offensief in Afrika zeer strategisch. “De meest waarschijnlijke hypothese is dat Wagner een make-over krijgt. De naam en de leiders kunnen veranderen, maar de ambities blijven.”