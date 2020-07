Zorg om vakantie in Frankrijk: ‘Als er een lockdown komt, rijden we terug’

Vakantie vieren op een strand in Frankrijk. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Hans van der Velden staat met zijn vrouw en hun dochter op een camping in Zuid-Frankrijk, vlakbij de Middellandse Zee. “We dachten: de situatie in Frankrijk lijkt op die in Nederland. De regels ook. Nou, dan houden we liever afstand tot anderen met 30 graden Celsius dan met 20 graden, haha!”

Maar nu de besmettingscijfers rap oplopen, houdt ook hij de ontwikkelingen scherp in de gaten. Een lokale lockdown? “Dan pakken we alles in en rijden we terug.’’ Grenzen die dichtgaan? “Eh, ja, dan hebben we wel een probleem. Maar dat lossen we ook wel weer op.’’

Besmettingen

De lange files die voor vandaag worden voorspeld op de Franse wegen naar het zuiden, zijn dit jaar wel de minste zorg van de vele Nederlanders die op vakantie gaan. Het aantal coronabesmettingen loopt snel op in Frankrijk: in 24 uur tijd kwamen er zo’n 1000 nieuwe gevallen bij. In een week tijd steeg het aantal patiënten met 26 procent.

Rond half maart werd in Frankrijk ook de grens van 1000 besmettingen per dag overstegen. Daarna werd toen snel besloten om in het hele land quarantainemaatregelen te treffen. Zulke plannen heeft de Franse regering nu nog niet, maar de autoriteiten zeggen wel zeer bezorgd te zijn. De verspreiding doet zich voor in het hele land, al zijn er gebieden waar het aantal besmettingen hoger ligt, zoals Parijs, Mayenne in de Loire-streek, de Finistère in Bretagne en Vosges in het noordoosten.

Afgelopen maandag werden in heel Frankrijk al maskers verplicht in openbare gebouwen, zoals supermarkten en banken. Op lokaal niveau gaan de Franse autoriteiten nog een stap verder. In verscheidene kuststeden is het verplicht om ook op straat een mondkapje te dragen. Vanwege de zomervakantie is de drukte er flink toegenomen. De maskerplicht geldt bijvoorbeeld in de populaire badplaats La Rochelle, aan de Atlantische kust, en op markten in een groot aantal steden in Bretagne. Op het beroemde eiland Mont Saint-Michel, zeer geliefd bij Nederlanders, moeten bezoekers sinds afgelopen woensdag ook een masker op.

Op het beroemde eiland Mont Saint-Michel, geliefd bij Nederlanders, moeten bezoekers sinds woensdag verplicht een masker op. Beeld AFP

Zorgen

Reisbrancheorganisatie ANVR maakt zich grote zorgen over de oplopende coronacijfers in Frankrijk, laat directeur Frank Oostdam weten. “Maar we kunnen niet anders doen dan afwachten hoe het zich ontwikkelt. In heel Europa zien we dat mensen het minder nauw nemen met de coronamaatregelen.” Wel hoopt hij dat voor Frankrijk regionale reisadviezen kunnen worden afgegeven, en niet, zoals begin deze week in Kroatië, een heel land een negatief advies krijgt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een reactie weten dat het reisadvies voor Frankrijk vooralsnog op geel blijft staan.

En de Nederlanders die al in Frankrijk zijn? Die maken er het beste van. Hans van der Velden merkt er op de camping in Zuid-Frankrijk eigenlijk maar weinig van. “In de winkels moet je een mondkapje op. Als we een restaurant in gaan, dan ook. Dat is alles. Afstand houden gaat ook prima: de camping staat half vol. Er zijn héél weinig Nederlanders. De bedjes bij het zwembad staan verder uit elkaar. In het zwembad zelf houden mensen ook afstand.’’

Nieuws

Michel Verschuren rijdt met zijn vriendin door Normandië en is wel iets bezorgder. “We houden het nieuws goed bij. Het gaat hier in Frankrijk continu over corona. Over het aanscherpen van de maatregelen. We hebben mondkapjes meegenomen want we wisten dat het verplicht was. Het kost ook geen enkele moeite om ze op te doen, hoor.’’

Als de Franse regering beslist om strenge maatregelen te nemen, gaan ze terug. “Daar hebben we van tevoren over nagedacht. Het is maar 400 kilometer naar huis, dus dat kan in één dag. En als er een lockdown komt en we zouden niet kunnen reizen: ik ben leraar, dus ik hoef toch pas over een paar weken weer aan het werk.’’