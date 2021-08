Zonder coronabewijs loop je bij de Belgische grens straks risico op een boete van 95 euro

Een fietser passeert de grens tussen België en Nederland. Reizigers die vanaf 8 augustus terugkeren naar Nederland, kunnen worden gecontroleerd of ze coronavrij dan wel beschermd zijn tegen het virus. Beeld ANP

Na 8 augustus gelden nieuwe reisregels voor Nederlandse toeristen die uit Europese landen komen. Reizigers moeten bij terugkomst middels een coronabewijs kunnen aantonen volledig gevaccineerd, onlangs hersteld van corona of recent negatief getest te zijn.

Zijn de papieren niet in orde, dan staat daar een boete op van 95 euro. De marechaussee gaat vanaf zondag handhaven met mobiele teams die hiervoor speciaal zijn vrijgemaakt. Hoe vaak gecontroleerd wordt en hoeveel mensen daarvoor precies zijn vrijgemaakt, wil de marechaussee niet zeggen. Alleen dat het om steekproefsgewijze controles gaat op snelwegen en provinciale wegen met teams die niet op vaste plaatsen staan opgesteld.

België

Vooralsnog haalt de marechaussee alleen Nederlandse toeristen van de weg bij de grens met België. De oostgrens wordt ongemoeid gelaten, omdat hier weinig toeristen uit risicogebieden worden verwacht. Wie de coronakaart van Europa bekijkt, ziet dat op dit moment de meeste besmettingen in het westen zijn. Populaire vakantielanden zoals Frankrijk, Spanje en Portugal kleuren geel terwijl in Duitsland, Oostenrijk en Italië niets aan de hand is.

De aangescherpte reisregels zijn bedoeld om een opleving van het coronavirus tegen te gaan. De regels kunnen vergaande consequenties hebben, vooral voor vakantiegangers die nog niet volledig zijn gevaccineerd. Zij moeten op hun vakantieadres op zoek naar een testlocatie. Dat kost niet alleen geld – gemiddeld zo’n 40 tot 50 euro voor een sneltest – maar ook tijd. Zelf een test afnemen is niet mogelijk, omdat deze testen volgens het ministerie van VWS te onbetrouwbare uitslagen geven en ze bewust of onbewust onjuist worden afgenomen – en er zo mee kan worden gefraudeerd.

Geen paniek

Bij de ANWB merken ze dat vakantiegangers zich nog niet druk maken over de gewijzigde regels. Mensen melden zich nog vooral met vragen over de regels in hun vakantieland. “Waar ze een mondkapje op moeten bijvoorbeeld. Of wat de toegangseisen zijn voor attracties die ze willen bezoeken,” zegt een woordvoerder van de ANWB.

Toch vraagt de ANWB vanaf vandaag extra aandacht voor de nieuwe inreisregels, vooral omdat het vervelende gevolgen kan hebben. Voor de automobilisten die terugkeren, kan een prent een nare domper zijn op de vakantiepret, vooral als meerdere gezinsleden hun zaakjes niet op orde hebben. Maar ze mogen Nederland wel in. Anders is dat voor mensen die met het vliegtuig uit een EU-land komen; zij kunnen niet aan boord en moeten een nieuw ticket boeken met alle bijkomende extra kosten, waarschuwt de ANWB.

De marechaussee hoopt dat iedereen zich aan de regels houdt en dat ze bij de grens met België weinig boetes hoeft uit te schrijven. Ze is niet van plan mensen te waarschuwen die onverhoopt geen coronabewijs kunnen tonen, laat een woordvoerder weten. “Vakantiegangers weten aan welke voorwaarden ze moeten voldoen.”

Alsnog een test afnemen bij de controlepunten is volgens het ministerie van VWS ook niet mogelijk, laat een woordvoerder weten. “We willen voorkomen dat reizigers het virus Nederland binnenbrengen, daarom is het van belang dat de test voorafgaand wordt afgenomen en niet pas in Nederland.” Maar mensen die betrapt worden zonder test, mogen wel doorrijden, of ze nu corona hebben of niet. “Op basis van de wet kunnen we mensen zonder testuitslag niet weigeren.”

Omrijden

De marechaussee verwacht niet dat toeristen die controles willen vermijden massaal omrijden via Duitsland, nu de Nederlandse marechaussee bij die grens geen controles houdt. “Als we merken dat dit toch gebeurt, passen we onze controles aan.”

Volgens VWS moeten ook mensen die uit een hoogrisicogebied komen en die via Duitsland rijden een coronabewijs hebben. “We verwachten dat het overgrote deel van de Nederlanders zich goed aan de regels houdt. We hebben er allemaal belang bij om het virus onder controle te houden.”