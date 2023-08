Zonder chips kan Japan niet eens voldoende digitale treinkaarten regelen

Door het chiptekort is het niet mogelijk een ov-chipkaart te krijgen in Tokio. Alleen papieren kaartjes zijn nog verkrijgbaar. Beeld Dukas/Universal Images Group via

Lange rijen staan voor de ov-chipkaartautomaat op Tamachi station in het midden van Tokio. Vooral toeristen zuchten hardop. “Moet ik dan voor elke treinreis een papieren kaartje kopen?,” vraagt een blonde vrouw aan een medewerker. In gebroken Engels verontschuldigt de man gekleed in een machinistenuniform zich. “Sorry, sorry, sorry,” zegt hij terwijl hij herhaaldelijk op en neer buigt.

Door heel Japan hangen posters die klanten waarschuwen dat ov-chipkaarten maar beperkt leverbaar zijn. ‘Problemen met de levering van halfgeleiders’ staat er in grote letters op. Japan worstelt met de toelevering van halfgeleiders, beter bekend als chips, en die zijn essentieel om de vervoerskaarten te maken.

Ondanks de wereldwijd groeiende productie van chips hebben Japanse bedrijven moeite met het verkrijgen ervan. De overheid heeft begrepen dat de chipindustrie een cruciale sector is, en wil miljarden investeren in innovatie en productie in eigen land om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen.

Van markleider naar afnemer

Het tekort is een gevolg van de verzwakte positie van Japan in de halfgeleiderindustrie. In 1988 hadden Japanse chipmakers nog 51 procent van de wereldmarkt in handen. Bedrijven als Nikon en Canon produceerden geavanceerde chips waarvan het grootste deel naar de VS werd geëxporteerd. Maar door een gebrek aan innovaties en opeenvolgende exportcontroles van de VS, die destijds Japan beschuldigden van het dumpen van chips onder de kostprijs, is het deze koppositie kwijtgeraakt.

Fabrieken werden gesloten en de Japanse bedrijven werden voorbijgestreefd door, vooral, het Taiwanese TSMC en de Zuid-Koreaanse bedrijven Samsung en SK Hynix. Samen hebben die een groot deel van de chipmarkt in handen.

Japan wil de koppositie terug en gaat stevig investeren. Veelal in samenwerking met buitenlandse bedrijven. Zo gaat Sony met TSMC een nieuwe fabriek bouwen in de zuidelijke stad Kumamoto met behulp van miljoenen aan subsidies.

Dat is niet genoeg om weer marktleider te worden. De nieuwe initiatieven richten zich voornamelijk op chips die minder geavanceerd zijn en vaak ook in andere landen, voor lagere prijzen, geproduceerd kunnen worden.

Het kabinet heeft daarom honderden miljoenen geïnvesteerd in Rapidus, een gloednieuw bedrijf dat is ontstaan uit een samenwerking tussen Japanse bedrijven en het Amerikaanse IBM. Het idee is simpel: een fabriek bouwen waar de nieuwste chiptechnologie ingezet kan worden om Japan weer naar de frontlinie van de industrie te brengen.

Nederlandse klanten

Voor Nederland is het een welkome ontwikkeling. De machines die deze minuscule chips produceren, worden gemaakt door ASML. Op dit moment zijn TSMC en Samsung de grootste afnemers van het bedrijf uit Veldhoven, maar geopolitieke instabiliteit is een constante dreiging. Zo zou een mogelijk conflict rond Taiwan de toelevering van de machines in gevaar kunnen brengen. De afhankelijkheid van een paar grote klanten heeft nog een nadeel. Zo heeft Samsung aangekondigd zijn productie van geheugenchips deels stil te leggen nadat het op die chips in de eerste helft van 2023 een verlies leed van 7 miljard dollar.

Voor ASML blijft de regio cruciaal. Zo heeft het bedrijf vorig jaar nog beloofd een reparatiecentrum op te richten in Zuid-Korea, samen met de belofte dat het personeel zou opleiden. Toch kan het nooit kwaad het klantenbestand te verbreden. Japan is dan een veelbelovende klant.

Van tekort naar kans

Het tekort aan chips voor de ov-chipkaart laat zien dat Japan op dit moment niet eens in staat is om de binnenlandse vraag op te vangen. Japanse chipproducenten zien desondanks een kans om weer concurrerend te worden. Het land is economisch stabiel, en is een vertrouwde partner van de VS en Europa. Voor ASML is Japan ook een veilige gok. Wel met moet land dan nog laten zien dat het de chipproductie weer op grote schaal op kan pakken.