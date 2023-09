Zomer van 2023 ‘met afstand’ de warmste ooit gemeten

Beeld Sanne Zurné

Uit metingen bleek eerder al dat de maand juli een temperatuurrecord had verbroken. Ook de afgelopen augustusmaand was warmer diezelfde maand in alle voorgaande jaren waar Copernicus meetgegevens over heeft. Het instituut schat in dat in deze zomermaand de temperatuur wereldwijd zo’n 1,5 graden hoger lag dan voordat de opwarming van de aarde inzette.

De Europese instantie analyseert voortdurend metingen van satellieten, schepen, vliegtuigen en weerstations over de hele wereld. Op basis daarvan heeft de dienst een goed beeld van het weer op aarde.

Buitengewoon warm zeewater

Ook het zeewater warmde de afgelopen tijd sterk op. In het noorden van de Atlantische Oceaan werd op 31 augustus een nieuw record genoteerd: aan het oppervlak was het zeewater daar 25,19 graden, dat was nog nooit eerder vertoond. Wereldwijd lag de zeewatertemperatuur met bijna 21 graden ook ruim boven het langjarig gemiddelde.

In Europa werd ondanks hittegolven en andere weersextremen overigens geen warmterecord verbroken deze zomer. Gemiddeld staat de zomer van 2023 op de vijfde plaats van warmste zomers ooit op ons continent.

Copernicusbestuurder Samantha Burgess wijst in een reactie op de cijfers nog eens op het ‘overweldigende wetenschappelijke bewijs’ voor klimaatverandering. “We zullen klimaatrecords en een toename van extreme weersverschijnselen blijven zien, die een impact hebben op de samenleving en op ecosystemen, totdat we stoppen met het uitstoten van broeikasgassen,” stelt ze.

Los van klimaatverandering is ook het natuurverschijnsel El Niño zich aan het ontwikkelen. Dit terugkerende fenomeen, waarbij ongeveer een halfjaar lang het oppervlak van de Stille Oceaan sterk in temperatuur stijgt, heeft flinke effecten op weersystemen.