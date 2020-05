Zo zet België de eerste stappen uit de lockdown

Een man draagt een mondmasker bij het hoofdgebouw van de Europese Commissie in Brussel. Beeld EPA

België heeft vorige week een exitstrategie in meerdere fases opgesteld. Donderdag werden de eerste stappen die maandag ingaan gepubliceerd. Dit zijn de belangrijkste punten:

Samenscholingen

Mochten Belgen tot nog toe alleen naar buiten voor essentiële verplaatsingen, vanaf maandag mag er met twee vrienden worden afgesproken die niet onder hetzelfde dak wonen. Dat mag alleen buiten in de open lucht voor een wandeling of sport, mits anderhalve meter afstand wordt gehouden. Het moet wel altijd om dezelfde twee personen gaan.

Andere samenscholingen blijven verboden, net als evenementen, uitstapjes van school of van jeugdverenigingen en erediensten. Begrafenissen mogen nog steeds met maximaal vijftien aanwezigen. Huwelijken ook, maar alleen met de partners, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst.

Bedrijven open

Alle bedrijven die geen rechtstreeks contact met klanten hebben mogen weer opstarten, mits ze zich aan strenge veiligheidsregels houden, zoals 1,5 meter afstand tussen medewerkers. Wel blijft thuiswerken aanbevolen.

Als afstand niet mogelijk is, moeten werknemers mondkapjes dragen.

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen mogen vanaf maandag de algemene en gespecialiseerde zorg stap voor stap en op een veilige manier uitbreiden.

Mondkapjes in ov (en op scholen)

Het openbaar vervoer gaat weer volgens de normale dienstregeling rijden. Voor alle Belgen boven de twaalf jaar geldt in het openbaar vervoer een verplichting om mond en neus te bedekken. Als de scholen en bedrijven opnieuw opstarten is de kans op vollere bussen en treinen immers reëel. Eigen vervoer krijgt de voorkeur en reizen in de daluren wordt aangeraden. Een algemeen mondkapje volstaat.

Op andere drukke plaatsen waar het moeilijk is 1,5 meter afstand te bewaren worden mondkapjes sterk aanbevolen. De overheid voorziet er alvast één per persoon. Meer dan de helft van de gemeenten gaat de komende dagen gratis mondmaskers uitdelen aan inwoners en ook de overheid zal voor elke burger minstens één masker en twee filters voorzien. De overheid zelf verwijst voor de handleiding naar de website maakjemondmasker.be. Daar is een schema terug te vinden om er zelf eentje te naaien met stof en een stofzuigerzak als filter.

Om de eerste stap in de geleidelijke aanpassing van de maatregelen veilig te zetten, dragen we vanaf 4 mei een mondmasker. Heb je nog geen masker? Gebruik een sjaal die je twee keer om je gezicht wikkelt. #samentegencorona pic.twitter.com/fjZDU2tLWZ — FOD Volksgezondheid (@be_gezondheid) 1 mei 2020

Meer winkels open

Tot nu toe waren alleen levensmiddelenwinkels (inclusief nachtwinkels, tot 22.00 uur), winkels voor diervoeding, apotheken, krantenwinkels, tankstations en leveranciers van brandstoffen, doe-het-zelfzaken, tuincentra en boomkwekerijen en groothandels voor professionelen open. Daar komen vanaf maandag naai- en stoffenwinkels bij, om mondkapjes te kunnen maken.

Exitstrategie

De verdere stappen uit de lockdown zijn vastgelegd in de exitstrategie. Als de omstandigheden het toelaten, mogen vanaf 11 mei alle winkels onder strenge voorwaarden weer openen. Vanaf 18 mei kan het onderwijs langzaam weer worden opgestart. Ook daar zullen mondmaskers verplicht worden voor zowel leerlingen als docenten. Horeca kan op zijn vroegst vanaf 8 juni weer openen. Massa-evenementen en festivals zijn ook in België tot en met 31 augustus verboden.

Basisregels

De Belgische overheid benadrukt om altijd vijf basisregels te blijven toepassen: blijf thuis als je ziek bent, hou 1,5 meter afstand van anderen, was vaak je handen, kom zo weinig mogelijk samen met anderen en kies voor telefoon, chat of mail en bedek op openbare plaatsen altijd je mond en neus met een mondmasker of een alternatief.