Zo warm als nu is de oceaan nog nooit geweest (en dat is slecht nieuws voor de kabeljauw en het koraal)

Met een temperatuur van 21,1 graden is het eerdere record van 21,0 graden uit 2016 verbroken, blijkt uit data van National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), dat het wereldwijde wateroppervlak van de oceaan dagelijks meet. Ondanks dat de opwarming heel langzaam lijkt te gaan, is het een zorgwekkende trend.

Naast klimaatverandering is de zogenoemde El Niño een grote reden, een weerfenomeen dat zich voordoet in de Grote Oceaan en zorgt voor abnormaal warm zeewater rond de evenaar.

90 procent van de extra warmte die wordt veroorzaakt door klimaatverandering komt terecht in de oceaan, legt Groeskamp uit. Dit begint aan de oppervlakte, zoals gemeten door de Noaa. Langzaam maar zeker zakt deze warmte de diepe oceaan in. “In de laatste dertig jaar ging dit drie à vier keer zo snel als de dertig jaar daarvoor.”

Koralen sterven af

Die opwarming van de oceaan heeft gevolgen. Net als hittegolven op het land, heb je die ook in het water. Deze zogenoemde marine heatwaves kunnen veel problemen veroorzaken voor het leven onder water. Vooral koralen sterven erdoor af. “Deze hittegolven worden frequenter en intenser, met alle gevolgen van dien.”

Daarnaast kan de temperatuurverandering er, net als op het land, voor zorgen dat de ecosystemen veranderen. Dat betekent dat sommige dieren er niet meer, of juist wel, kunnen leven. “Dieren die kunnen migreren zullen dat doen, maar andere dieren of planten die dat niet kunnen zullen sterven of minder goed functioneren.”

Zo vertelt marien ecoloog Oscar Bos dat vissen als kabeljauw juist van koud water houden en het moeilijker zullen hebben wanneer de oceaan opwarmt. Ook legt hij uit: “Als er minder ijs is om op te leven kan het zijn dat bijvoorbeeld bijzondere zeehondensoorten, die in de poolgebieden leven, op zoek moeten naar een andere habitat.”

Door het smeltende ijs komen zogenoemde dwaalgasten naar Nederland toe. Dat hebben we de afgelopen periode al zien gebeuren. Zo was Nederland vorig jaar in de ban van walrus Freya die de Waddenkust aandeed. Freya vond in een fjord bij Oslo haar Waterloo.

Buitengewoon weer

De weerfenomenen El Niño en La Niña zorgen voor een grote veranderlijkheid van het klimaat. Zo hadden we eerst La Niña-omstandigheden, vertelt Groeskamp. “Dat betekent dat de windpatronen op de Grote Oceaan zo staan dat er koud water uit de diepzee omhoog wordt getrokken.” Bij La Niña komt kouder water aan het oppervlak.

Komend jaar komt er een El Niño-situatie aan. De passatwind boven de Stille Oceaan neemt in kracht af, waardoor die zuigende werking verdwijnt. “Dat is alsof je de airconditioner uitzet,” zegt Groeskamp. Het water aan het oppervlak wordt dan niet meer gemengd met koud water en warmt op. Dit kan overal ter wereld leiden tot buitengewone weersomstandigheden, zoals droogte en overstromingen.

Door La Niña was het de laatste jaren relatief koel aan het oceaanoppervlak, terwijl de klimaatopwarming van de aarde gewoon doorging. “Als je die koeling dan uitzet, krijg je het dubbel terug.”

Gevolgen over duizend jaar

De oceaan kan oneindig veel warmte opslaan. In de bovenste twee meter van de oceaan zit net zo veel warmte als in de gehele atmosfeer. Oceanen zijn gemiddeld vier kilometer diep. Heel veel warmte van het broeikaseffect is de oceaan ingezakt, anders was het veel warmer en ernstiger geweest op het land. “Dat is onze redding, maar het heeft ook gevolgen,” aldus Groeskamp.

Als warmte de diepere lagen van de oceaan bereikt kan die daar namelijk veel langer blijven. Dat betekent dat je voor langere tijd warmte opslaat in het klimaatsysteem. Daardoor is de zeespiegelstijging niet zomaar omkeerbaar. “Over honderd of duizend jaar kun je nog de gevolgen merken van deze opwarming.”