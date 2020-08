Zo streng zijn de quarantaineregels in andere landen

Reizigerscontrole op Penn Station in New York. Beeld AP

Verenigde Staten

De stad New York rolt een netwerk uit voor controle van de opgelegde quarantaine, een verplichting voor alle reizigers uit gebieden met een hoog aantal coronabesmettingen. Vooral bij bruggen en tunnels staan patrouillewagens van de politie. De agenten kennen geen genade. Wie de quarantaineregels overtreedt, kan een flinke boete worden opgelegd, oplopend tot tienduizend dollar. Volgens burgemeester Bill De Blasio zullen de controleposten er blijven ‘zolang ze noodzakelijk zijn’.

Hongarije

Ook in Hongarije is handhaving van de coronaregels een zaak van de politie. Die heeft tot nu toe ten minste veertig mensen bestraft. De meesten kregen een boete opgelegd, die maximaal 1500 euro bedraagt. Dertien Iraanse studenten zijn naar hun land teruggestuurd, omdat zij zich niet hielden aan de in Hongarije verplichte quarantaine na aankomst. De Iraniërs hadden stiekem hun kamers in het ziekenhuis in Boedapest verlaten.

België

Na lang aandringen van virologen heeft de Vlaamse overheid gezorgd voor een wet waarmee – alleen in Vlaanderen, dus – een verplichte quarantaine kan worden opgelegd. Van handhaving is echter geen sprake. Een voorstel om de controle te laten uitvoeren door maatschappelijk ­werkers of ambtenaar-artsen is af­geschoten. Het ontbreekt volgens de overheid aan mankracht. Om de handhaving een zaak van wijkagenten te maken, is nieuwe wetgeving nodig.

India

In India grijpen patrouillerende politieagenten graag naar de lange lat. Daarmee worden overtreders op straat flink afgerost, van voetgangers tot mensen op de motor. In sommige steden plaatst de politie camera’s in wijken om te controleren of besmette mensen die onder quarantaine zijn geplaatst, toch hun huizen verlaten. De politie beseft dat de camera’s een druppel zijn op een gloeiende plaat. Van afdoende toezicht op de regels is geen sprake.

Canada

De politie in Canada maakt er werk van. Al zeker 2200 Canadezen die na een bezoek aan het buitenland een quarantaine van veertien dagen is ­opgelegd, hebben thuis onverwacht bezoek gehad. Tot nu toe is een uiterst bescheiden aantal mensen – vier – beboet, omdat zij de regels hadden overtreden. De controle is in de eerste plaats een zaak van medewerkers van de gezondheidszorg, die mensen in quarantaine met onaangekondigde belletjes in de gaten houden. Als het vermoeden is dat zij buiten de deur zijn, wordt de politie ingeschakeld om te controleren of mensen wel aanwezig zijn op het adres dat zij hebben opgegeven. De straffen kunnen op­lopen tot 750.000 Canadese dollars en zes maanden gevangenisstraf. Als anderen in gevaar zijn gebracht, bedraagt de maximumstraf een miljoen dollar tot drie jaar gevangenisstraf.

Duitsland

Bij terugkeer uit een risicogebied hebben burgers in Duitsland geen keus: dan is er een verplichte quarantaine. De lokale overheid controleert met behulp van steekproeven of mensen zich eraan houden. Wie de regels overtreedt, kan rekenen op boetes. Hoe hoog die uitvallen, hangt van de deelstaat af waar de controle wordt uitgevoerd. De hoogste boete bedraagt 10.000 euro.

Groot-Brittannië

Volgens de Britse krant The Guardian zijn in Groot-Brittannië tot nu toe tien mensen na hun terugkeer in het land betrapt op het overtreden van de quarantaineregels. Reizigers uit onder meer België, Andorra, Spanje en Luxemburg wordt een quarantaine van veertien dagen opgelegd. De politie klaagt steen en been over de hapsnapmaatregelen waarmee de regering reizigers beperkingen oplegt. De politie moet toezicht houden op de naleving daarvan, maar het lijkt erop dat dat in de praktijk nauwelijks gebeurt. Dat zou ook het kleine aantal aanhoudingen verklaren: negen bij grenscontroles en maar één door de politie. De regering besloot begin ­juni, na een stijging van het aantal ­besmettingen met het coronavirus, tot het opleggen van verplichte quarantaine voor reizigers. De lijst van ­risicolanden verandert sindsdien voortdurend, tot afgrijzen van de ­politie.