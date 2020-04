Zo proberen andere EU-landen de lockdown af te bouwen

Beeld Yoko Heiligers

Duitsland: onderwijs stap voor stap, reizen nog taboe

De coronamaatregelen in Duitsland gelden nog zeker tot en met zondag 3 mei. In de week daarvoor beslissen het corona­kabinet van de Duitse regering en de minister-presidenten van de zestien deelstaten wat er na deze datum gebeurt.

Duitse winkels met een oppervlak tot 800 vier­kante meter mogen op 20 april weer open voor een beperkt aantal bezoekers, zonder wachtrijen. Er gelden hygiënevoorschriften en de afstandsregel van 1,5 meter. Bibliotheken, dierentuinen en botanische tuinen vallen hier ook onder.

Winkels tot 2500 vierkante meter oppervlakte volgen op 4 mei. Grotere zaken, zoals warenhuizen, blijven dicht omdat naleving van de afstandsregel er niet mogelijk is. Kappers mogen op 4 mei werken volgens een ‘hygiëneconcept’ met onder andere mondkapjes. Die zijn sinds woensdag ‘dringend aanbevolen’ in winkels en stad- en streekvervoer.

Kinderdagverblijven, (hoge)scholen en universiteiten beginnen geleidelijk vanaf 4 mei. Eerst de eindexamenklassen, de klassen daar direct onder en de overgangsklassen van de basisscholen.

Het samenscholings­verbod van meer dan twee personen blijft, met een uitzondering voor gezinsleden, partners en andere huisgenoten, dringende beroepsmatige contacten, het openbaar vervoer en uitvaarten. De horeca blijft dicht, afhalen en bezorgen mag wel.

Kerken, moskeeën en synagogen blijven gesloten. Privéreizen, familiebezoek en interregionale dagtrips worden ontraden. Wie zonder ‘dringende reden’ langer dan 72 uur buiten Duitsland verblijft, moet bij terugkeer twee weken in thuisquarantaine.

Bezoek aan verpleeg­huizen en gehandicapteninstellingen is taboe. Directies moeten wel een sociaal isolement van de bewoners voorkomen. Grote evenementen zijn tot 31 augustus verboden. Deelstaten bepalen zelf wat groot is, maar het gaat in ieder geval om concerten, kermissen, schuttersfeesten en sportwedstrijden met publiek.

Caspar Naber

Beeld Yoko Heiligers

Italië: menigeen staat al te trappelen

De lockdown in Italië duurt in principe nog tot en met 3 mei, maar er gaan steeds meer stemmen op om het land eerder van het slot te halen. De minister van Economische Ontwikkeling vindt dat bedrijven en winkeliers die zich aan de veiligheidsmaatregelen houden al vanaf 22 april weer aan de slag zouden kunnen. De vakbonden zijn terughoudend.

Hoewel nog niet officieel heeft de minister van Onderwijs laten doorschemeren dat het schooljaar voorbij is. “Er zijn teveel doden en teveel risico’s,” zei ze tegen de Corriere della Sera. Het gevolg: iedereen gaat over naar het volgende leerjaar, bij onvoldoendes worden ­studenten na de zomer bijgespijkerd.

Over de eindexamens bestaat nog onzekerheid. Het idee is die op afstand en mondeling af te nemen, maar studentenorganisaties vragen de minister te kijken naar de mogelijk­heden ze toch op school te houden.

In het laatste decreet van 10 april kondigde premier Conte aan de teugels iets te laten vieren. Na Pasen zouden boekwinkels, kantoorboekhandels en kinderkledingwinkels weer opengaan. Vervolgens stak een aantal regionale bestuurders daar een stokje voor. In Rome blijven de boekwinkels dicht tot komende maandag, maar in Bologna en Florence zijn ze al open. Ook verschillen de regels omtrent de bewegingsvrijheid per regio. In het hele land mag je maximaal 200 meter van je huis voor wat beweging, maar in de regio Veneto is dat losgelaten. Van evenementen of sportwedstrijden is voorlopig geen sprake en ook restaurants blijven dicht.

Een taskforce gaat bepalen hoe Italië van het slot gaat. De datum blijft in principe 4 mei, maar men kijkt of het in sommige gevallen ook eerder en eventueel per regio kan. Lombardije telt dagelijks nog zo’n tweehonderd doden, terwijl andere regio’s zo goed als coronavrij zijn. Confindustria, de vereniging van industriëlen, dringt er bij de regering-Conte op aan de mode-industrie en de auto-industrie snel weer op te starten.

Angelo van Schaik

- Beeld Yoko Heiligers

België: zorgbezoek tijdens eenzaamheid

De Belgische premier Sophie Wilmès zorgde deze week met nieuwe coronarichtlijnen voor een beetje duidelijkheid, maar ook voor verwarring en zelfs boosheid.

De belangrijkste maatregel is dat de lockdown voor de Belgen zeker tot 3 mei duurt. Die blijft een stuk strenger dan in Nederland. Er is een samenscholingsverbod voor meer dan twee personen. Naar buiten gaan mag alleen voor essentiële verplaatsingen, maar wie kinderen onder de 6 jaar heeft, mag nu de auto pakken voor ‘recreatie’. Dat betekent niet naar zee of naar de Ardennen, maar wel naar het bos om te wandelen. Fietsen en joggen mocht al, daar zijn nu skaten, steppen en rolschaatsen aan toegevoegd. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat Belgen na zo’n activiteit meteen weer naar huis gaan. Uitrusten op een bankje in het park mag nog steeds niet.

De opvallendste nieuwe richtlijn is dat mensen in zorgtehuizen weer bezoek mogen ontvangen: één vaste bezoeker per persoon. Premier Wilmès zei er nadrukkelijk bij dat dit een mogelijkheid was, en geen verplichting. “Dit gaat om eenzaamheid, om mensen die al wekenlang hun familie niet hebben gezien.” Er stak evenwel een storm van protest op, omdat het niet besproken was met de sector.

Ook de nieuwe situatie rond de mondmaskers zaait verwarring. Waar de regering de maskers eerst niet nuttig achtte in het openbare leven, beveelt ze nu aan om ze toch te dragen ‘in elke situatie waarin geen veilige afstand kan worden gehouden’. De kritiek spitst zich toe op de vraag waarom dit advies niet eerder werd gegeven.

Verder zijn gisteren de doe-het-zelfzaken weer opengegaan en volgen dit weekeinde de tuincentra. De mensen moeten toch wat te doen hebben, is de redenering.

Wat betreft andere sec­toren hield de premier zich op de vlakte. Wel is duidelijk geworden dat de festivalzomer aan diggelen is. Massabijeenkomsten zijn tot eind augustus verboden.

Mark van Assen

Beeld Yoko Heiligers

Frankrijk: mogelijk mondmaskers in de klas

De cafés blijven dicht, de scholen gaan weer open. Vanaf 11 mei bouwt Frankrijk de quarantainemaatregelen geleidelijk af. Het land is dan twee maanden op slot geweest.

Fransen mogen nu alleen hun huis uit als ze een officieel en ondertekend document bij zich hebben. Daarin staat de ‘dwingende’ reden waarom ze de straat op moeten. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen van 135 euro. De afgelopen weken deelde de politie in heel Frankrijk al honderdduizenden boetes uit.

President Macron zegt dat de maatregelen effect hebben. Zo daalt het aantal coronapatiënten op de ic. Als die trend doorzet, kan de quarantaine vanaf half mei in etappes worden opgeheven.

“Hoe langer de maat­regelen zouden duren, hoe groter de kans op leerachterstanden,” zei minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer. In heel Frankrijk wordt online lesgegeven, maar niet alle kinderen hebben een adequate internetverbinding en op veel plekken zijn ouders niet in staat het virtuele onderwijs in de gaten te houden.

Hóe de scholen veilig open kunnen gaan, wordt nu onderzocht. Mogen kinderen spelen in de pauzes? Kunnen ze in de klas naast elkaar zitten? “Dat zijn we nu allemaal aan het uitzoeken,” zegt Blanquer. “Het dragen van mondmaskers op scholen is een mogelijkheid.”

Eén van de effecten van het versoepelen zal zijn dat ouders weer naar hun werk kunnen. Bedrijven kunnen daardoor na 11 mei ook weer langzaam gaan opstarten, als ze zich aan hygiëneregels houden. In de cultuur en het toerisme blijven de deuren voor­lopig dicht. Concertzalen en musea, en campings en hotels moeten voor onbepaalde tijd gesloten blijven.

Na 11 mei zullen Fransen met coronasymptomen massaal worden getest. Voor alle Fransen komen er mondmaskers beschikbaar. En de regering wil, net als in Nederland, met een corona-app gaan ­werken, maar daar moet het parlement zich eerst over buigen in verband met de privacy.

Frank Renout

Beeld Yoko Heiligers

Spanje: Opnieuw verlengen, tot 57 dagen lockdown

De Spaanse ministerraad zal dinsdag bijeenkomen om over een nieuwe verlenging van de confinamiento (lockdown in goed Spaans) te besluiten. Die zal, naar verwachting, weer met twee weken worden verlengd, van 26 april tot 11 mei. De grote vraag is of de regering dan de huidige strenge regels iets zal versoepelen.

Sinds afgelopen maandag mogen, na twee weken verbod, ook de niet-vitale beroepen weer aan het werk. Maar de regering lijkt bereid ook de rest van de bewoners iets meer toe te laten. Tot nu toe kunnen bijvoorbeeld kleine kinderen niet of nauwelijks de straat op; een tiener of volwassene mag alleen naar buiten om boodschappen te doen of de hond uit te laten, maar niet samen met iemand anders.

Veel Spanjaarden hopen dat zij voor die dagelijkse boodschappen na 26 april ook hun kinderen mogen meenemen. Ook zou de overheid kunnen toestaan dat mensen weer op straat mogen sporten; hardlopen of fietsen is tot nu toe streng verboden. In totaal hebben agenten in ruim een maand al 600.000 mensen beboet omdat zij de lockdownregels zouden hebben overtreden.

Veel hangt af van de ­ontwikkeling van de ziekte­gevallen in de komende dagen. Sinds meer dan een week is het aantal besmettingen (rond 5000 per etmaal) en doden (500) in Spanje gestabiliseerd. “We zijn optimistisch, maar mogen niet te vroeg juichen,” is de boodschap vanuit Madrid. Tegelijkertijd beseft de regering dat de bevolking, inclusief verlenging van de lockdown tot 11 mei, dan 57 dagen volledig in huis opgesloten zal hebben gezeten, sinds de ‘staat van alarm’ op 14 maart van kracht werd.

Of het land de komende zomer nog toeristen zou kunnen of mogen ontvangen? Daar durft niemand zich over uit te laten. Het (internationaal) toerisme is goed voor 14 procent van het bruto nationaal product. De berichten in een enkele krant dat Spanje de hele zomer geen buitenlandse toeristen zou ontvangen, zijn nog niet door de regering bevestigd.

Edwin Winkels