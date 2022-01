Zo gaat het in andere landen waar omikron in opmars is en er geshopt kan worden

Winkelend publiek op Oxford Street in Londen, op Tweede Kerstdag. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Voor het versoepelen van de Nederlandse maatregelen bestudeerde het Outbreak Management Team (OMT) Denemarken, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. “Als de getallen uit Engeland, Denemarken en Frankrijk gunstig zijn, dan zou er best een klein stapje bij kunnen,” voorspelde OMT-lid Marc Bonten eerder al. Als er één ding vast staat, dan is het dat de besmettingen je ook daar om de oren vliegen.

Besmettingen ongekend hoog bij Fransen en Denen

Waar ooit bij een grenswaarde van meer dan 150 besmettingen op 100.000 inwoners iets als risicogebied werd betiteld, zijn die grenzen sinds de opmars van omikron allang gepasseerd. Daar hebben nu al meer dan 400 op de 100.000 Fransen een positieve test. Dag in dag uit worden records gebroken als het om aantallen besmettingen gaat. In Denemarken schommelen de besmettingen nu rond de 350 op de 100.000. Bij de Amerikanen, Britten en de Belgen is dit zo’n 200 op de 100.000.

Volgens arts-microbioloog Bert Mulder van het Nijmeegse CWZ ziekenhuis konden die landen zich ook ‘veel vrijheden en besmettingen permitteren omdat de uitgangssituatie daar veel gunstiger was’. “Voordat omikron opkwam, lagen er in Denemarken 72 mensen op de intensive care, terwijl dat toen in Nederland zo’n zeshonderd was, en een deel moest zelfs naar Duitsland. Wij konden er echt geen omikron meer bij hebben.” Het Nederlandse kabinet zag zich daardoor genoodzaakt strenge maatregelen te treffen, terwijl in andere landen gewoon geshopt en buitenshuis gedineerd kon worden. In Nederland stijgt het aantal besmettingen wel, maar ligt dit mede dankzij de strenge maatregelen nog wel lager. In Duitsland – waar sinds januari in de horeca een 2G+-beleid geldt, waarbij gevaccineerden en genezen personen een negatieve test of boosterbewijs moeten laten zien – ligt het aantal besmettingen nog veel lager.

Ziekenhuisopnames schieten omhoog bij Amerikanen, Fransen en Britten

Volgens Mulder gaan in de landen met veel omikron ‘waar weinig maatregelen zijn besmettingen en ziekenhuisopnames overal omhoog’. In de Verenigde Staten liggen inmiddels meer Amerikanen dan ooit in het ziekenhuis met corona, bevestigt infectieziektemoduleur Marino van Zelst van Wageningen University. “Ook in Frankrijk en Engeland zie je de ziekenhuisopnames echt omhoog schieten nu. In Denemarken is het aantal opgelopen, maar lijkt het wel beheersbaar.” De infectieziektemoduleur – die schertsend ook wel Marino van Exzelst wordt genoemd, verwijzend naar zijn voorliefde voor excelspreadsheets – vermoedt dat de vaccinatiegraad en de immuniteit in de bevolkingen een grote rol speelt bij die verschillen. Als mensen zijn gevaccineerd en geboosterd of de ziekte hebben doorgemaakt, bouwen ze afweer op.

Cijfers ic variëren: in ene land wel, in andere land niet omhoog

Dat boosterprikken verschil kunnen maken zie je het duidelijkst terug in de ic-cijfers. “De kans op ic-opname bij omikron is drastisch lager als je al corona doorgemaakt hebt of gevaccineerd bent,” verklaart Van Zelst. “In Frankrijk en de VS, waar de vaccinatiegraad laag is, zie je wel echt problemen. Maar bij de Denen en de Britten, waar veel mensen geboosterd zijn, blijft dat aantal nog wel laag.” Toch moeten we volgens arts-microbioloog Mulder niet te vroeg juichen. “Er is een heel grote Amerikaanse studie verschenen die omikron vergelijkt met delta. Op het eerste gezicht lijkt dat mee te vallen, maar als je echt op de details let, dan zie je dat 60-plussers in die studie ondervertegenwoordigd zijn. We weten dat die groep kwetsbaarder is dan de jongeren die nu vooral omikron hebben doorgemaakt, dus we moeten zeker niet te vroeg juichen.”

Nederland maakt wel inhaalslag met boosters, maar blijft nog achter

Nederland is bezig aan een opmars wat betreft het aantal gezette boosterprikken, maar scoort nog lang niet zo hoog als bijvoorbeeld Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. “Wij hebben wel een aardige inhaalslag gemaakt met boosteren, ook onder de risicogroepen,” bevestigt Mulder. “Maar er is ook nog een flink aandeel ongevaccineerden, dus we lopen nog steeds risico’s op overbezetting van de ziekenhuizen als omikron echt doorzet.”

OMT-lid Andreas Voss vertelde bij Op1 gisteren dat het OMT zich gebogen heeft over de versoepelscenario’s en gevolgen voor de ziekenhuizen en het aantal infecties. ‘Versoepelen moet in stappen’.