Zijn Belarussische troepen op weg naar Oekraïne? ‘Zowel de elite als het volk heeft geen trek in deze oorlog’

Eerder deze week zei de Belarussische dictator Aleksandr Loekasjenko te werken aan de formatie van een gezamenlijke legereenheid met Rusland. Of het Belarussische leger ook werkelijk in Oekraïne zal worden ingezet, blijft echter de vraag.

“Als je vrede wilt, moet je je voorbereiden op oorlog.” Met een beroep op dit eeuwenoude cliché kondigde de Belarussische dictator Aleksandr Loekasjenko maandag de formatie aan van een Russisch-Belarussische legermacht. De gezamenlijke troepenmacht zou er moeten komen omdat Oekraïne plannen zou hebben voor een aanval op Belarus.

Die Oekraïense aanval zal er niet komen – dat weet Loekasjenko ook. Oekraïne heeft niets aan een nieuw front, maar dan langs de Belarussische grens. Dus rees de vraag wat de reden is voor de vorming van deze gezamenlijke legermacht. Zou de zogenaamde Oekraïense dreiging de (verzonnen) aanleiding vormen voor een Belarussische aanval? Moest Kiev rekening houden met een aanval door de noorderbuur?

De gedachte is een logische. Loekasjenko is een van de weinige leiders die Poetin ook na de inval in Oekraïne expliciet is blijven steunen. Hij moest wel: toen Loekasjenko in de zomer van 2020 te maken kreeg met grootschalige protesten, kon hij dankzij de inzet van Poetins veiligheidstroepen in het zadel blijven. Loekasjenko’s regime, al langer aan het economisch infuus, werd nog afhankelijker van steun uit Moskou dan het al was.

Geen trek in oorlog

Tegelijkertijd zou directe Belarussische inmenging in Oekraïne een groot risico zijn voor Loekasjenko – en daarmee voor Poetin. “Zowel de Belarussische elite als de bevolking van het land heeft geen trek in deze onbegrijpelijke oorlog,” zegt de Belarussische analyticus Valeri Karbaljevitsj tegen persbureau AP. “Na de protesten van 2020, toen honderdduizenden mensen de straat opgingen, zal Loekasjenko wel twee keer nadenken over het bewapenen van zijn bevolking,” zegt Karbaljevitsj. “Het zou kunnen leiden tot nieuwe onrust in eigen land.”

Loekasjenko balanceert kortom op een dun koord: enerzijds wil hij Poetins steun behouden, anderzijds moet hij zijn machtspositie in eigen land bewaken. De vorming van een gezamenlijke legermacht en het faciliteren van Russische troepen is één, maar zelf militairen voor een oorlog leveren, gaat een stap verder.

Bovendien is het de vraag wat Loekasjenko’s troepen zouden toevoegen. Volgens een analyse die defensie-expert Konrad Muzyka uitvoerde voor een Estse denktank, telt het Belarussische leger zo’n 45.000 mensen, 60 gevechtsvliegtuigen en enkele honderden tanks en pantservoertuigen.

Gebrekkige staat

Op papier zijn dat best indrukwekkende cijfers. Ter vergelijking: de Russische invasiemacht telde bij de inval op 24 februari 150.000 tot 200.000 militairen. Maar het Belarussische materieel verkeert vermoedelijk in gebrekkige staat en is allesbehalve modern. Grootschalige oefeningen voert Belarus zelden uit, wat het uitvoeren van een grootschalig offensief verder bemoeilijkt. En om op volledige sterkte te komen, zou een (gedeeltelijke) mobilisatie nodig zijn – geen populair besluit in een land dat niet warm lijkt te lopen voor oorlog.

“Natuurlijk heeft Poetin veel invloed, maar hij kan Loekasjenko niet dwingen om politieke zelfmoord te plegen,” vatte de Belarussische politicoloog Artjom Sjrajbman het samen in het Britse dagblad The Guardian. “Daarom zal Loekasjenko er, denk ik, alles aan doen om volledige deelname aan de oorlog te voorkomen.”