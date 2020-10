Zieke Trump speelt hoog spel met het aanwakkeren van scepsis over corona

President Trump keert terug naar het Witte Huis na een vierdaagse behandeling voor het coronavirus. Beeld REUTERS

Zal hij het virus nu dan toch serieus gaan nemen? klonk het toen de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag meldde met het coronavirus geïnfecteerd te zijn. Na drie nachten in het ziekenhuis was maandag Trumps ondubbel­zinnige antwoord daar: integendeel.

‘Wees niet bang voor Covid. Laat het je leven niet domineren,’ twitterde de president voordat hij ontslagen werd uit het militaire ziekenhuis waar hij sinds vrijdag verbleef. Eenmaal terug bij het Witte Huis deed Trump ten overstaan van vele camera’s theatraal zijn mondkapje af, stak zijn duimen op en salueerde. Kort daarop verscheen een video waarin Trump zijn oproep herhaalde om niet bang te zijn voor het virus.

Overdreven

Het signaal dat de president, die de gevaren van het virus al maanden bagatelliseert, zo kort voor de verkiezingen wil afgeven lijkt helder: ik had al die tijd gelijk over het virus, het gevaar ervan wordt overdreven en met mij aan het roer komt de economie weer op gang.

Het is koren op de molen van delen van zijn achterban die steeds sceptischer tegenover de coronamaatregelen staan. Op het Trumpgezinde Fox News klonk het maandag dat de president door zijn ervaring met het virus nu des te competenter is om het land te leiden.

Medische experts verwijten Trump echter zijn medewerkers – zeker twaalf mensen in zijn naaste omgeving zijn besmet – en de bevolking in gevaar te brengen met zijn lichtzinnige opmerkingen over het virus, dat in de VS aan bijna 210.000 mensen het leven heeft gekost. “Het zal leiden tot meer nonchalant gedrag, meer overdracht en meer sterfgevallen,” zei een infectieziektenspecialist aan de Vanderbilt University Medical School tegen The New York Times.

Trump gaat er volgens artsen aan voorbij dat zijn situatie niet te vergelijken valt met die van de doorsnee bevolking. Hij heeft de beste medische zorg tot zijn beschikking, werd drie nachten lang door meerdere artsen de klok rond gemonitord en kreeg een cocktail van medicijnen, waarvan sommige nog in de experimentele fase zijn. Ook nu, in de medische unit van het Witte Huis, ontvangt Trump nog privézorg.

Machogedrag

Helemaal boven Jan is Trump ook nog niet, zei zijn arts mandag en bij videomomenten was de president zichtbaar kortademig. Maar Trump staat achter in de meeste peilingen en is erop gebrand geen seconde van zijn campagnetijd verloren te laten gaan. Op sociale media draait hij weer overuren en zijn woordvoerder zei dat het debat met Biden op 15 oktober wat Trump betreft, kan doorgaan. Het is de vraag of Biden – die met zijn 77 jaar zo mogelijk nog meer in de ­risicogroep valt dan Trump (74) – daarop ingaat. Biden hekelde de relativerende woorden van Trump en bestempelde het afdoen van diens mondkapje als machogedrag.

Dat Trump nu nog explicieter de gevaren van het virus minimaliseert, is overigens een riskante gok. Juist zijn gebrekkige aanpak van het ­coronavirus wordt hem door veel Amerikanen aangerekend. In peiling van Ipsos dit weekend gaf bijna twee derde van de respondenten aan dat Trumps corona-infectie zijn eigen schuld is.

Na enkele dagen in het Walter Reed National Military Medical Center behandeld te zijn, heeft de Amerikaanse president zijn taken weer hervat. Beeld EPA