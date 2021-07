Zevende presidentskandidaat opgepakt in Nicaragua

Presidentskandidaat Noel Vidaurre. Beeld Twitter/Noel Vidaurre

De naar eigen zeggen centrumrechtse Vidaurre is nu een van de laatste slachtoffers van de arrestatiegolf waarin sinds begin vorige maand in totaal 28 oppositieleden zijn gearresteerd. Hen wordt ondermijning van de ‘soevereiniteit en onafhankelijkheid’ van het land ten laste gelegd, op basis van een omstreden wet die volgens critici is ontworpen om president Daniel Ortega’s tegenstanders monddood te maken.

Ook kritische journalisten en aanhangers van de oppositie hebben weinig bewegingsruimte. Bij het neerslan van demonstraties door veiligheidsdiensten vielen al enkele doden en tientallen gewonden.

Een van Ortega's opgepakte tegenstrevers, Cristiana Chamorro, leek een grote kans te maken op verkiezingswinst. Zonder serieuze tegenstanders kan de 75-jarige Ortega naar verwachting na de stembusgang aan zijn vierde termijn sinds 2007 beginnen. Hij werd in 1984 voor het eerst gekozen tot president van het land, dat hij naar Cubaans model wilde hervormen. In 1990 kozen de Nicaraguanen echter voor een andere kandidaat. Pas in 2007 werd Ortega opnieuw gekozen tot president.

De arrestatie van oppositieleden heeft internationaal kritiek geoogst. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken onder de voormalige president Donald Trump noemde Ortega eerder ‘een dictator’.

President Daniel Ortega. Beeld AFP