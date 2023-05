Zeven Nederlanders opgepakt voor organiseren enorme illegale raveparty België

De raveparty in Sint-Truiden. Beeld BELGA

De duizenden bezoekers van het dansfeest maakten zich vooral schuldig aan drugsdelicten en verkeersovertredingen.

De politie legde het feest, dat vrijdagavond begon op een militair terrein in Brustem bij Sint-Truiden, niet stil maar liet het uitdoven omdat ontruiming vanwege het grote aantal mensen als te gevaarlijk werd gezien. In de nacht van zondag op maandag vertrokken de laatste feestvierders.

Agenten controleerden de toegangswegen. Negen mensen werden gearresteerd. Daarbij zijn drugs in beslag genomen en benodigdheden voor het feest als een stroomgenerator en een geluidsinstallatie.

Twintig boetes

Van 27 feestgangers is het rijbewijs ingetrokken en drie auto’s mochten niet verder rijden, meldt het OM. De politie deelde twintig boetes uit voor het gebruik van drugs in het verkeer. Nog eens zestien keer is er een proces-verbaal opgemaakt voor andere drugsdelicten en 47 keer werd er bekeurd voor drugsbezit.

De politie mikte met de controle aan de toegangswegen vooral op het aanpakken van drugsdelicten. Ook werd onderzocht wie de raveparty had georganiseerd.

De organisatoren hadden vrijdagavond in een mum van tijd podia en muziekinstallaties opgebouwd in elf hangars waar vroeger gevechtsvliegtuigen stonden. Aanvankelijk kwamen er 5000 tot 6000 bezoekers op af. Dat aantal liep volgens het provinciebestuur gaandeweg op tot zo’n 10.000.