Zestien doden bij vliegtuigcrash India

Het gecrashte vliegtuig van Air India Express bij het Calicut International Airport in Karipur, Kerala. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker zestien inzittenden om het leven gekomen, 123 anderen raakten gewond. Vijftien zijn er slecht aan toe. Het toestel had 190 passagiers en bemanningsleden aan boord.

Het ongeluk vond plaats tijdens de landing, waarbij het toestel in de problemen kwam door zware regen en een mankement aan het landingsgestel. Na de crash zijn meteen tientallen ambulances ingezet. Volgens de hulpdiensten bemoeilijkte het slechte weer de reddingsoperatie. Deze was pas rond middernacht (plaatselijke tijd) afgerond, toen ook de laatste persoon die nog bekneld zat uit het wrak kon worden gehaald.

Air India Express meldde dat er 184 passagiers, onder wie tien jonge kinderen, twee piloten en vier andere crewleden in de Boeing-737 zaten. De gezagvoerder en copiloot behoorden tot de dodelijke slachtoffers. Het vliegtuig kwam terug uit Dubai. Het betrof een repatriëringsvlucht in verband met de corona-restricties in andere landen. Twee teams van deskundigen beginnen zaterdag met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Kozhikode ligt in de deelstaat Kerala, waar noodweer momenteel voor veel ellende zorgt. Door de zware regenval vond er onder meer ook een aardverschuiving op een theeplantage plaats, waardoor zeker vijftien medewerkers omkwamen. Ze werden in hun slaap verrast door de modderstroom die hun huisjes wegvaagde. Er worden nog tientallen mensen vermist.