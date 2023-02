Nieuws

Zes Nederlanders als vermist opgegeven in aardbevingsgebied in Turkije

In het aardbevingsgebied in Turkije zijn zes Nederlanders door naasten als vermist opgegeven. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Het heeft nog geen bevestiging of er Nederlanders onder de vele doden en gewonden zijn.