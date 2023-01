Zes maanden na ergste overstromingen ooit in Pakistan is de ellende nog niet voorbij

Een kenmerkend beeld van de huidige situatie in zuidelijk Pakistan: stilstaand overstromingswater en onbruikbare akkers, hier in de regio Jaffarabad in de provincie Beloetsjistan. Beeld AFP

In de zuidelijke regio’s, waar bewoners nu bezig zouden moeten zijn op hun graan- of katoenvelden, pruttelen motorbootjes over de velden om mensen van het ene naar het andere wat hoger gelegen dorp te varen. Zo’n vier miljoen kinderen leven te midden van enorme meren stilstaand en vaak besmet water, wat het risico op besmettelijke ziektes groot maakt. Volgens de laatste cijfers van de Verenigde Naties zijn vijftien miljoen mensen in de getroffen regio’s nog steeds aangewezen op voedselhulp.

“Ook waar wij werken is het water nog niet gezakt,” zegt Sanne Kaelen, die ter plaatse werkt als psycholoog voor de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen. Ze belt vanuit de stad Sukkur. Haar werkgebied bestaat uit de zwaar getroffen zuidelijke provincies Sindh en Beloetsjistan.

“Er zijn dorpen waar mensen nog altijd moeilijk in of uit kunnen. Het aantal malariagevallen loopt op door dat stilstaande water, er is ondervoeding doordat de oogst is verwoest en veel vee is verdronken. Voor de meeste bewoners was de landbouw hun belangrijkste bron van inkomsten. Omdat veel akkers nog altijd blank staan, kunnen de boeren ook niet beginnen aan het nieuwe plantseizoen, waardoor het risico op nieuwe voedselonzekerheid weer verder toeneemt.”

Aardedonker

Zwermen malariamuggen hangen boven het water waarin soms nog kapotte elektriciteitskabels hangen. De stroom is vaak uitgeschakeld vanwege elektrocutiegevaar, zodat het ’s nachts soms aardedonker is. De Pakistaanse autoriteiten hebben opgeroepen geïsoleerde dorpen te verlaten, maar veel mensen blijven liever dicht bij hun geboortegrond en klampen zich vast aan wat er over is, uit vrees dat ook dat nog gestolen wordt.

Kaelen: “Sommigen zijn alles of bijna alles kwijt: hun huis, het land en sommige gezinnen zijn ook kinderen verloren. Dat zorgt voor veel mentaal lijden. Er heerst nu ook griep, want veel mensen slapen nog in grote tenten of in andere tijdelijke onderkomens, waardoor er meer verkoudheid en andere ademhalingsziekten zijn. Zo zijn ze nog kwetsbaarder in deze wintermaanden.”

Pakistani zijn taai en hebben de voorbije decennia leren leven met het water, maar deze keer zijn de overstromingen ongekend en lijkt hun weerbaarheid afgenomen, zegt Kaelen. “De zorgen zijn veel groter dan voorheen, de ongerustheid is ook groter. We zien dat het moeilijker is om van deze klap te herstellen. Vrouwen en kinderen blijven vaak alleen achter, doordat er geen werk is; de mannen gaan ver van huis werken om nog iets van inkomsten te hebben.”

Nachtmerries

Naast medische bijstand geeft Artsen zonder Grenzen psychologische eerste hulp. Getroffen dorpelingen die zich geen raad meer weten worden voorgelicht over de psychologische reacties die zo’n ramp teweeg kan brengen. “We helpen ze daarmee om te gaan. In grotere groepen focussen we op de kinderen. We horen van ouders dat het vaak niet goed gaat met hun kinderen: ze hebben nachtmerries, ze eten en spelen minder, ze zijn verdrietig, sommige grotere kinderen gaan weer in bed plassen. Dat zijn reacties die we kennen van andere crises.”

Er zijn diverse nationale en internationaal hulpprogramma’s aan de gang, maar volgens Kaelen is de behoefte aan hulp nog lang niet overal gedekt.

Sanne Kaelen maakt tekeningen met kinderen en hun moeders om ze wat afleiding te bieden te midden van alle zorgen. Beeld Artsen zonder Grenzen