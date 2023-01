Zes jonge kinderen in Oostenrijkse wijnkelder ontdekt, vader is aangehouden

In de wijnkelder in de streek Weinviertel werden een baby en vijf kinderen gevonden in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Beeld Getty Images

De vermoedelijke vader (54) is aangehouden, meldde de politie in Hadres dat in het ‘Weinviertel’ ten noorden van Wenen ligt en dat een van de belangrijkste wijnstreken van het land is.

Ook is zijn partner (40) aangetroffen die vermoedelijk de moeder van de kinderen is, maar volgens de politie loopt het onderzoek naar de identiteit van de kinderen nog. Het gaat om een baby en vijf kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. De twee volwassenen hebben verklaard dat het hun biologische kinderen zijn en dat ze in Engeland zijn geboren.

De gemeente besloot donderdagmiddag poolshoogte te nemen bij de kelder nadat omwonenden hadden gezegd dat er kinderstemmen te horen waren, en dat die verstomden wanneer men een ingang naderde. Het was inmiddels bekend dat een man die als ‘Reichsbürger’ of als uiterst rechts bekend stond, zich in de kelders had teruggetrokken. Hij was door de gemeente gewaarschuwd dat hij daar niet mocht wonen.

De twee ambtenaren die gingen kijken, werden met pepperspray bespoten en vluchtten een wijngaard in. Volgens Oostenrijkse media belden ze vervolgens de politie die direct ingreep.

Josef Fritzl

De zaak doet denken aan de vondst in 2019 in het Drentse Ruinerwold, waar een gezin in een afgelegen boerderij in complete afzondering leefde.

In Oostenrijkse media wordt de gruwelijke zaak Fritzl in herinnering geroepen. Een man in het Neder-Oostenrijkse Amstetten, Josef Fritzl, hield er in een geluiddichte kelder zijn dochter Elisabeth 24 jaar gevangen en van de buitenwereld afgesloten terwijl hij haar misbruikte. Hij verwekte ook kinderen van wie er enkelen ook permanent in de kelder bleven tot de ontdekking van het drama in 2008. Fritzl (inmiddels 87) kreeg levenslang.