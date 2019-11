Zes gewonden bij schietpartij school Californië

Beeld EPA

De politie zei eerder op de avond dat de dader nog niet gevonden was. Nieuwszender CNN meldt dat het zou gaan om een leerling van de school. De schietpartij was op een middelbare school in Santa Clarita, circa 40 kilometer ten noorden van Los Angeles.

In de VS zijn op scholen veel schietincidenten. Volgens statistieken uit 2018 die van 180 schooldagen per jaar uitgaan, zijn er gemiddeld elke acht dagen schietincidenten op onderwijsinstellingen.

