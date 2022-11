Zes doden en 81 gewonden door aanslag in centrum van Istanboel, 46 mensen opgepakt

Hulpdiensten in de winkelstraat waar de explosie gebeurde. Beeld RUETERS

Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken is de dader een lid van de Turks-Koerdische organisatie PKK. De PKK (Koerdische Arbeiderspartij) is als guerrillabeweging actief in het noorden van Irak en wordt ook in Europa en de VS gezien als een terreurgroep. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan sprak na de explosie al zijn vermoeden uit dat het om een aanslag zou gaan.

De bom ging af in de populaire winkelstraat Istiklalstraat, vlakbij het Taksimplein. Dat plein ligt in het Europese gedeelte van de Turkse miljoenenstad. Direct na de explosie doken er video’s op waarop te zien is dat een vrouw vlak voor de knal iets achterlaat in de drukke winkelstraat. President Recep Tayyip Erdogan bevestigde dat een vrouw bij de aanslag betrokken was.

Hulpdiensten hebben de wijde omgeving afgezet. Op sociale media circuleren foto’s en video’s waarop een enorme ravage te zien is. “Toen ik de explosie hoorde, versteende ik. Iedereen verstijfde,” vertelt Mehmet Akus tegen AP. “Daarna begon iedereen te rennen. Wat kan je anders doen?”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten op dit moment nog geen aanwijzingen te hebben dat er Nederlanders slachtoffer zijn geworden van de explosie. Ze houden hierover contact met de lokale autoriteiten.

Tijdelijk verbod op berichtgeving

Staatszender TRT berichtte dat mensen worden opgeroepen het gebied te mijden. Kort daarna kondigde de Turkse mediatoezichthouder een tijdelijk verbod af op verdere berichtgeving om paniek onder de inwoners van de miljoenenstad te vermijden.

Turkije werd tussen 2015 en 2017 getroffen door een reeks dodelijke bomaanslagen door de Islamitische Staatsgroep en verbannen Koerdische groepen. Ook Istanboel was meerdere keren doelwit van aanslagen.

Veel winkeliers in de wijk Beyoglu, waarin de straat ligt, sloten na de aanslag hun winkels. Voetbalclub Galatasaray heeft zijn wedstrijd van zondagavond afgelast. Ook andere grote voetbalclubs uit Istanboel spelen niet.