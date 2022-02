Zelfverdedigingsmilities trainen de bevolking van Kiev: ‘Leg je vinger niet op de trekker’

Terwijl de spanning in Oekraïne oploopt, doen inwoners van Kiev mee aan militaire trainingen in overlevingsstrategieën. Een van de instructiegroepen is het zogeheten Georgiëlegioen. ‘Rusland gaat een openlijke oorlog beginnen tegen Oekraïne.’

“Leg je vinger niet op de trekker, maar voortdurend op de veiligheidspal. Pas als je moet schieten, ontgrendel je en gaat de vinger naar beneden,” roept de Georgische instructeur, ergens op een zompig voetbalveldje in het westen van Kiev.

Tegenover hem staan zo’n dertig inwoners van de Oekraïense hoofdstad met namaakkalasjnikovs in hun handen. “Eerst de loop naar beneden, dan draaien, geweer weer omhoogbrengen en richten,” doceert de Georgische commandant geroutineerd. De ‘rekruten’ volgen geconcentreerd zijn aanwijzingen.

Het insigne op de mouw van de instructeur verraadt dat hij deel uitmaakt van het multinationale Georgiëlegioen. Dat streek al aan het begin van de oorlog in Oost-Oekraïne in 2014 neer om aan de kant van het Oekraïense leger mee te vechten tegen de pro-Russische separatisten.

Rookbommen en oefengranaten

Nu de spanning tussen Rusland en Oekraïne vanwege de enorme troepenmacht die de Russen opbouwen aan de grens al maanden oploopt, melden inwoners van Kiev zich aan bij zelfverdedigingsmilities. Die trainen hen in overleven en stadsguerrilla.

De ‘staande’ schietoefeningen gaan over in patrouilleren en oprukken als eenheid. De grond is drassig en er ligt een plak ijzige sneeuw op het veld. Toch duiken de vrijwilligers vol overgave voorover om liggend op de buik te schieten. Als de oorlog uitbreekt, zal het niet anders zijn. Later komen er rookbommen en zelfs oefengranaten in het spel.

Dit soort oefeningen moet je keer op keer herhalen om er routine in te krijgen. Toch vindt boekhouder Joeri Zintsjenko (54) het zinvol. “Het geeft een zekere rust. Als er iets gebeurt, weet ik wat te doen. En hoe.”

Tekst loopt door onder de foto

Oekraïners volgen een militaire training georganiseerd door vrijwilligers. Beeld EPA

Amerikaanse veteraan

Een opvallende verschijning in het Georgiëlegioen is de boomlange instructeur Adam (25). De Amerikaan diende in Afghanistan en kwam twee weken geleden uit de Verenigde Staten overgevlogen. “Ik volgde een oproep van de Heer,” zegt de religieuze oud-militair. Hij houdt zijn gezicht achter een sjaal verborgen en wil zijn achternaam niet geven.

Adam is goed op de hoogte van wat er de laatste jaren in de regio is gebeurd. “Ik heb het nieuws op de voet gevolgd,” zegt hij. “Mensen hier hebben hun regering omvergeworpen om een democratie te stichten. Dat is prachtig om te beschermen.”

Oprichter en commandant van het Georgiëlegioen Mamoeka Mamoelasjvili (43) heeft een bloedhekel aan Rusland, blijkt uit alles wat hij zegt. De Georgiër weet wat het is om te vechten tegen de Russen. Die vielen in 2008 zijn eigen land binnen en veegden het Georgische leger binnen een week aan de kant. “Ik heb meegevochten,” verklaart Mamoelasjvili, die nog meer gevechtservaring opdeed tijdens de burgeroorlog die begin jaren 90 zijn vaderland teisterde. Ook daarin mengde het Russische leger zich actief.

Geen nieuws meer volgen

“We zien precies dezelfde signalen van Rusland als in 2008. Evenals nu, zei Moskou zijn troepen terug te trekken. Een week later vielen ze binnen,” gromt de commandant. “Rusland gaat een openlijke oorlog beginnen tegen Oekraïne. Het heeft imperiale ambities en wil de Sovjet-Unie in ere herstellen.”

“Ik ben net zo bang als iedereen,” vertelt Majja Tavloej (32) eerlijk. Ze is een van de vier vrouwen die deelnemen aan de dril. “Maar ik wil mijn familie kunnen beschermen en niet in paniek raken. Door deze training zal ik meer vertrouwen hebben.”

Tavloej bekent dat ze ‘s ochtends heeft gehuild, vanwege berichten uit Oost-Oekraïne, waar het aantal beschietingen over en weer flink is toegenomen de laatste dagen. “Ik ben opgehouden met al het nieuws te lezen en erover te chatten,” zegt ze. “Dat helpt.”