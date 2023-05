Zelfs in het conservatieve Konya (‘Erdogans kasteel’) wankelt de positie van Erdogan

Komende weekend worden in Turkije verkiezingen gehouden. De kans bestaat dat er zondag 14 mei na twintig jaar een einde komt aan het tijdperk Erdogan. Zelfs in Konya, dat bekendstaat als ‘Erdogans kasteel’, heeft de oppositie voet aan de grond gekregen. ‘Het is genoeg geweest.’

“Kunnen we weer rekenen op uw stem voor de AK-partij?” vraagt parlementskandidaat Mehmet Baykan aan een ondernemer die zijn winkel is uitgelopen om hem te begroeten. “Broer, natuurlijk,” zegt de man. “Geen twijfel: heel Konya zal weer voor Erdogan kiezen.”

In de laatste tien gespannen dagen voor de verkiezingen trekt een groep lokale parlementariërs en kandidaten van de AKP-lijst langs winkels en pleinen in de stad Konya. “Het motto van de AK Partij is ‘zonder jouw stem zijn we incompleet’,” zegt Baykan als ze even pauze nemen om thee te drinken. “Elke stem die we erbij krijgen, brengt Recep Tayyip Erdogan naar een hoger niveau. Elke stem telt.”

In 2018 stemde hier bijna driekwart van de kiezers op Erdogan. Konya wordt ook wel ‘Erdogan’s kasteel’ genoemd. De centraal-Anatolische stad is relatief conservatief en voelde zich thuis bij Erdogans AKP. In het eerste decennium van Erdogan’s leiderschap investeerde hij flink in voorheen armoedige steden als Konya. Met steun van de regering bloeide de industrie op. In een paar jaar tijd veranderde Konya van een rommelige provinciestad in een aangeharkte moderne stad waar mensen beter leefden dan ze ooit hadden gedaan. Er kwam zelfs een hogesnelheidstrein die Konya verbindt met Ankara en Istanboel.

Hoge inflatie in Turkije

Geen wonder dat de AKP zich bij voorgaande verkiezingen geen zorgen maakte. Ook toen in 2018 de economische situatie van het land al was verslechterd, bleef Konya loyaal aan Erdogan. Maar het is de vraag of dat in 2023 nog steeds zo is.

“Genoeg hiervan!” klinkt vanaf een terrastafel op het centrale plein. “Twintig jaar deze president, het is genoeg geweest.” Drie vrouwen met gekleurde hoofddoeken twijfelen er niet langer aan. “Deze inflatie is het einde van Turkije.”

Het was de economische groei die Erdogan in Konya populair maakte, maar nu geldt juist de economische malaise als het belangrijkste kritiekpunt. “Wat je vandaag koopt, kun je morgen niet meer betalen. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft niks gedaan!” gaan de vrouwen door.

In de periode na de coronapandemie ging het rap bergafwaarts met de koopkracht van de Turken. Eind 2021 begon een snelle neergang van de Turkse lira, mensen zagen hun spaargeld in een paar maanden tijd de helft minder waard worden. In 2022 steeg het inflatiecijfer naar rond de honderd procent. Het zorgde in korte tijd voor een hoop onrust. Veel Turken konden niet langer rondkomen, hun salarissen waren niet genoeg meegegroeid.

Directeurs Centrale Bank ontslagen door Erdogan

Erdogans greep op het economische beleid begon pijnlijk zichtbaar te worden. Hij ontsloeg de een na de andere directeur van de Centrale Bank. Erdogan wilde de rente laag houden om de economie te stimuleren, tegen advies van economen in.

“Hoe kunnen mensen met een minimuminkomen nog brood op tafel zetten?” roept Dervis, eigenaar van een kebabzaak. “Natuurlijk moet er iets veranderen.” Terwijl hij zorgvuldig reepjes kebab afsnijdt, krijgt hij hoog bezoek: een campagneteam van de oppositie loopt zijn zaak binnen.

“Samen zullen we verandering brengen, broer,” zegt oppositiekandidaat Serkan Özcan, terwijl hij de hand schudt van de kebabbakker. “Dit is geen verkiezing waar het gaat om partijen of kandidaten. Je stemt voor verandering. Vergeet dat niet.”

Bij voorgaande verkiezingen was de oppositie weinig zichtbaar in AKP-bolwerk Konya. Maar dit keer wordt er volop campagne gevoerd. De man die het opneemt tegen Erdogan is Kemal Kilcdaroglu, de leider van de grootste oppositiepartij, de seculiere CHP. Maar het is allesbehalve een eenmansshow. De oppositiecoalitie van zes partijen presenteert zich als brede groep met één belangrijk doel: er moet een einde komen aan de twintig jaar durende macht van Erdogan.

Oppositie voert gezamenlijk campagne

Naast centrumlinks zitten er ook rechts-nationalistische partijen en zelfs een islamistische partij in het oppositieblok. De zes partijen spreken ieder een andere kiezersgroep aan. Hier in Konya voeren ze gezamenlijk campagne. Serkan Özcan is lid van de Gelecek Partisi (Partij voor de Toekomst) van ex-AKP premier Ahmet Davutoglu. Davutoglu brak in 2019 met Erdogan en sloot zich aan bij de oppositie.

Zijn partij staat ideologisch veel dichter bij de AKP dan andere oppositiepartijen. “Dat we ons hier samen laten zien, toont mensen dat er wel degelijk een keuze is.” Met een gemixt team lopen ze langs kleine ondernemers, waar ze gesprekjes aanknopen en vertellen wat ze te bieden hebben. Özcan merkt dat het anders is dan voorheen. “Er was hier altijd wantrouwen richting de oppositie, iedereen steunde de regeringspartij. Nu is het een stuk vriendelijker, mensen willen luisteren naar wat we te zeggen hebben.”

De vrouwen met gekleurde hoofddoeken op het terras zijn er al uit. “Het wordt Kilicdaroglu voor ons dit keer.”

Maar onvrede over de economie betekent niet voor iedereen automatisch een stem op de oppositie. “Natuurlijk, alles is duurder,” zegt een notenverkoper in het centrum. “Maar deze inflatie heb je overal op de wereld.” Hij gelooft niet dat het de schuld van Erdogan is. Sterker nog, hij denkt dat Erdogan de enige is die het kan oplossen. “Als Tayyip vertrekt, God verhoede, dan komen we in een nog slechtere situatie terecht.”

Het campagneteam van de AKP is ervan overtuigd dat Konya ook nu loyaal zal blijven aan Erdogan. En dat is van groot belang, zegt ook AKP-kandidaat Mehmet Baykan. “Een goede uitslag hier hebben we nodig om verlies in andere steden te compenseren.”