Zelfrijdende taxi’s mogen passagiers vervoeren in San Francisco – en daar is niet iedereen blij mee

Zelfrijdende taxi’s van Waymo op de parkeerplaats. Amerikaanse bedrijven hebben miljarden dollars geïnvesteerd in de ontwikkeling van de technologie. Beeld Justin Sullivan/Getty Images

Het futuristische beeld van een auto zonder chauffeur is voor inwoners van San Francisco niet nieuw. De auto’s van Waymo en Cruise rijden er al een tijdje dag en nacht rond, veelal zonder passagiers aan boord. Hun rijvaardigheid is namelijk gebaseerd op informatie die met behulp van sensoren en camera’s wordt vergaard tijdens een eindeloze hoeveelheid ritjes.

De Californische commissie die over zelfrijdende auto’s gaat, keurde vorige week een uitbreiding van deze proef goed: Waymo en Cruise mogen hun auto’s inzetten als taxi. San Francisco is de eerste Amerikaanse stad waar dit gebeurt. Waymo heeft gemiddeld zo’n honderd auto’s op de weg. Bij Cruise gaat het overdag om honderd voertuigen en ’s nachts om driehonderd. “Een historische mijlpaal,” aldus een woordvoerder van Cruise, onderdeel van General Motors. Het bedrijf kan nu gaan concurreren met reguliere taxi’s en vervoersapps als Uber.

Direct brak er protest uit. Taxichauffeurs, die hun inkomsten door Uber en Lyft de afgelopen jaren toch al zagen dalen, vrezen overbodig te worden. Hetzelfde geldt voor de chauffeurs van Uber en Lyft zelf.

Zorgen bij de hulpdiensten

En dan waren er de hulpdiensten, waaronder de lokale politievakbond en de brandweer. “Ik ben heel, heel bezorgd dat er iets vreselijk mis zal gaan,” zei brandweercommandant Jeanine Nicholson. Alleen dit jaar al hadden de hulpdiensten minstens 55 keer last van de roboauto’s, die bijvoorbeeld de kortste route van een brandweerwagen naar een brand blokkeerden of politielinten negeerden bij een plaats delict.

In de steile straten van de buurt Nob Hill kwam een Cruisetaxi in maart vast te zitten in een loshangende bovenleiding. Het had net flink geonweerd en de straat was afgezet, maar de zelfrijdende auto brak door twee wegversperringen heen. Medewerkers van Cruise, dat wordt gefinancierd door Googlemoederbedrijf Alphabet, moesten het voertuig handmatig uit de bovenleiding ontwarren.

Hoewel de bedrijven beweren dat hun auto’s met iedere afgelegde kilometer beter worden, vinden critici dat het dichtbevolkte San Francisco met meer dan 800.000 inwoners niet de plek is om hiermee te experimenteren.

Bovendien zijn deze voertuigen zonder automobilist helemaal niet ‘zelfrijdend’, meent Jason Henderson. De hoogleraar geografie aan San Francisco State University noemt de term misleidend. “We hebben een beter woord nodig. Centrally Controlled Computer Cars (CCCC’s), misschien. Enorme bedrijven sturen deze auto’s aan. Het is verdere privatisering van mobiliteit.”

Zelfrijdende taxi's rijden al langer rond in San Francisco, maar mogen binnenkort ook met passagiers de weg op. Beeld Justin Sullivan/Getty Images

Geen snelheidsovertredingen

Cruise en Waymo klagen dat hun innovatieve voertuigen onder een vergrootglas liggen, wat een eerlijke beoordeling in de weg staat. Want hoe vaak blokkeert een auto mét chauffeur niet een straat? Dat wordt nergens bijgehouden. De auto’s zijn juist extra veilig, benadrukken de bedrijven, omdat ze nooit de maximumsnelheid overschrijden. Hoewel er in San Francisco ieder jaar tientallen verkeersdoden te betreuren vallen, maakten hun auto’s tot op heden geen enkel slachtoffer.

“Dat is manipulatief,” aldus Henderson. De fabrikanten gebruiken legitieme zorgen over verkeersveiligheid om hun producten te slijten, vindt hij, want de verkeersrisico’s zijn wel degelijk reëel. Lokale media maakten al melding van meerdere bijna-ongevallen.

“Problematischer nog is dat deze auto’s parkeerplaatsen opslokken en ruimte innemen op de weg,” aldus Henderson. Een stad als San Francisco moet juist kijken naar manieren om het aantal auto's te verminderen, maar dat gaat volgens de professor tegen de belangen van het bedrijfsleven in.

Miljarden dollars

Google begon veertien jaar geleden al met het ontwikkelen van technologie voor zelfrijdende auto’s en volgens adviesbureau McKinsey investeerde Silicon Valley tot nu toe 50 miljard dollar in voertuigen die zonder chauffeur de weg op kunnen. “Het doel is om de auto-industrie te redden,” zegt Henderson. “Het wordt verkocht als altruïsme, maar dat is greenwashing.”

De enige manier om verkeer daadwerkelijk veiliger te maken, aldus Henderson, is het verminderen van het aantal auto’s in de stedelijke omgeving. Daar lijkt Californië, ondanks de breed gedragen oppositie in San Francisco, nog niet aan toe te zijn. En dus rijden de robotaxi’s er vooralsnog onverstoorbaar – en ongestoord – door.