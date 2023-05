Zelensky vraagt en krijgt meer steun van Nederland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en minister-president Mark Rutte tijdens een persconferentie op het Catshuis. De president is de afgelopen maanden vaker naar het buitenland gereisd. Het is voor het eerst dat hij Nederland bezoekt. Beeld ANP

Met die toezeggingen stapte de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gisteren aan het eind van de middag weer op het vliegtuig na een inderhaast geregeld bliksembezoek aan ons land. Heel concreet waren die toezeggingen niet, maar premier Mark Rutte ging wel een stapje verder in zijn beloftes Oekraïne te blijven helpen.

Zo zei Rutte de ambities van Oekraïne te steunen om het land lid te maken van de Navo. Zelensky zei te begrijpen dat lidmaatschap niet mogelijk is zolang het land in oorlog is met Rusland. Maar Oekraïne moet volgens hem wel direct na de oorlog lid worden. Rutte wil nu dat daarover op de komende Navo-top in juli een ‘duidelijke stap’ wordt gezet. Dat is een stapje verder dan tot nu toe.

Rondgang langs Europese landen

Het is maar een kleine, maar elke toezegging helpt in de rondgang die Zelensky langs meerdere Europese landen maakt. Oekraïne en Rusland maken zich allebei op voor een voorjaarsoffensief en Zelensky zegt er niet aan te twijfelen dat zijn land zal winnen. “Maar daarvoor is wel hulp nodig,” zo hield hij zijn gesprekspartners voor.

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken beloofde meer wapens te leveren. Maar toezeggingen over de door Zelensky zo vurig gewenste F16-gevechtsvliegtuigen bleven op zak. Volgens Rutte wordt daar nog over gesproken met andere landen en ligt het ingewikkeld. Al zei hij wel dat dat eerder ook zo was met de levering van tanks en raketten. “En die zijn er nu ook.”

Tribunaal

Zelensky sprak met leden van het kabinet, de Eerste en Tweede Kamer en met de koning. Ook bracht hij een bezoek aan vliegbasis Soesterberg waar goederen liggen voor Oekraïne en bezocht hij het Internationaal Strafhof. “Hier had een andere Vladimir moeten staan,” zei hij tijdens een toespraak in Den Haag, doelend op de Russische president Poetin. Zelensky wil een speciaal tribunaal voor oorlogsmisdaden die worden begaan in Oekraïne. Nederland is bereid dat hier te faciliteren. Maar net als de wens van Zelensky om lid te worden van de Europese Unie, is zo’n tribunaal nog ver weg.

Zelensky ging in zijn speech ook nadrukkelijk in op 4 en 5 mei. “Vandaag zullen jullie, zoals altijd op 4 mei , de mensen eren die hun levens verloren door de oorlogen.” Hij vroeg daarbij om ook te denken aan de Oekraïense slachtoffers ‘mannen, vrouwen en kinderen, die nu nog hoorden te leven.’