Zelenski vreest ook aanval op Moldavië, Russen winnen terrein in het oosten

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei vrijdag op zaterdag in zijn dagelijkse videoboodschap dat het Russische leger zijn vizier ook op ‘andere landen’ heeft gericht. Hij doelde daarmee op Moldavië, dat in het zuidwesten aan Oekraïne grenst. Daar ligt ook Transnistrië, een bijna door niemand erkende pro-Russische ‘republiek’ die zich heeft afgescheiden van Moldavië.

Zelenski reageerde op uitspraken van een hoge Russische legerleider. Die zei vrijdag dat het nieuwe doel van Rusland is om de hele zuidkant van Oekraïne te veroveren, zodat de weg vrij is naar Transnistrië. Dit bewijst volgens de president dat de invasie van Oekraïne slechts het begin is van een bredere oorlog.

‘Geen groot offensief’

De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War betwijfelt dit. Deskundigen daar lezen de Russische verklaring anders, in elk geval ‘niet als een bedoeling om een groot offensief tegen Moldavië te beginnen’. Daar zou dan het eerder het woord ‘land corridor’ voor gebruikt worden, zoals ook bij het eerder (in 2014) geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim gebeurde. Bovendien wordt zeer betwijfeld of Rusland op dit moment de militaire kracht heeft om een nieuw front te openen.

“Laat Rusland eerst maar eens wat aandacht geven aan de Russisch sprekenden in Rusland zelf,” zei Zelenski in zijn toespraak. “Daar bestaat geen recht op vrijheid van meningsuiting of keuzevrijheid. Daar mag je niet van mening verschillen. Daar is armoede en is een mensenleven niks waard.”

Dode burgers

In Marioepol wordt er volgens het Oekraïense ministerie van Defensie nog steeds doorgevochten. De ‘zware gevechten’ zijn in tegenspraak met de mededeling van de Russische leider Poetin, donderdag, dat de stad ‘bevrijd’ was. De verdedigers van de enorme staalfabriek Azovstal hebben zich ook nog niet overgegeven.

Vrijdag zijn ook beelden opgedoken van meer dan 20 lichamen langs een weg in Marioepol. De BBC heeft zeker 23 lichamen geteld. Er kan nog niet worden vastgesteld wat er is gebeurd en wie het heeft gedaan. Volgens sommige berichten gaat het om executies door de Russen, anderen reppen van Oekraïense sluipschutters, weer anderen zeggen dat de mensen zijn omgekomen door een explosie.

Er zitten intussen nog steeds tienduizenden mensen vast in de havenstad, die al meer dan 50 dagen wordt belegerd en gebombardeerd. Zaterdag vindt er mogelijk een evacuatie plaats, meldde vice-premier Irina Verestsjoek vannacht op Facebook. ‘We kunnen misschien een humanitaire corridor openen.’ Ze zegt dat mensen zich om 10.00 uur kunnen verzamelen bij een groot winkelcentrum in het noorden van de stad, dat aan een belangrijke uitvalsweg ligt. Er zijn de afgelopen weken echter al meerdere pogingen gedaan, onder meer door het Rode Kruis, om mensen weg te krijgen uit de stad. ‘Maar U en ik moeten het blijven proberen,’ schrijft ze. ‘Totdat het lukt.’

Strijd in de Donbas

De strijd in Marioepol moet de Russen bezig blijven houden, zodat ze minder snel kunnen oprukken in de Donbas (ten noordoosten van de stad). In die regio is het Russische leger bezig met een groot offensief. De afgelopen week hebben ze daar een flink deel van het gebied veroverd, maar nog zeker niet alles. Volgens de Oekraïners bestaat de Russische troepenmacht uit meer dan 100.000 soldaten, onder wie huurlingen uit Syrië en Libië. Het Oekraïense leger heeft daar 44.000 soldaten, zei president Zelenski vannacht.

“De toestand is moeilijk,” aldus Olexij Danilov, de baas van de Veiligheids- en Verdedigingsraad vrijdgavond. “Maar ons leger blijft het land verdedigen.” Volgens hem wordt er hard gevochten in de gebieden in de regio’s Donetsk, Loehansk en Charkov. Vooral de stad Slovjansk en een spoorwegknooppunt in Charkov zijn een doelwit. In Loehansk is volgens Oekraïne al 80 procent van het gebied in handen van de Russen.

VN op bezoek

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres brengt de komende week een bezoek aan zowel Moskou als Kiev. Dinsdag spreekt hij met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en ontmoet hij ook Vladimir Poetin. Volgens een VN-woordvoerder ‘hoopt hij te praten over wat er gedaan kan worden om snel vrede te krijgen in Oekraïne’. Donderdag is Guterres in de Oekraïense hoofdstad Kiev voor een ontmoeting met minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Kuleba en president Zelenski.