‘Zelenski overleeft drie moordpogingen in één week’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski. Beeld AFP

Er zijn volgens de krant twee verschillende groepen gestuurd om Zelenski om te brengen: huurlingen van de door het Kremlin gesteunde Wagner Groep en Tsjetsjeense special forces.

De pogingen zouden zijn gedwarsboomd door tegenstanders van de oorlog binnen de Russische geheime dienst. Zij zouden informatie hebben doorgespeeld aan de Oekraïners, die op hun beurt de aanvallen konden voorkomen.

Het Wagner-team zou al meer dan zes weken in Kiev zijn en de opdracht hebben gekregen om 24 hooggeplaatste Oekraïners te doden.

Griezelig

De Wagner-huurlingen hebben inmiddels zware verliezen geleden bij hun moordpogingen in Kiev en waren verrast over hoe nauwkeurig de Oekraïners op hun acties hadden geanticipeerd. Een bron dicht bij de groep vertelde aan ‘The Times’ dat het ‘griezelig’ was hoe goed het beveiligingsteam van Zelenski geïnformeerd leek te zijn.

Zo werd zaterdag in de buitenwijken van Kiev een aanslag op de president verijdeld. Oekraïense veiligheidsfunctionarissen zeiden dat een Tsjetsjeense moordenaar was ‘geëlimineerd’ voordat hij Zelenski kon bereiken.

Corridor

De Wagner Groep zou nu de opdracht hebben gekregen om te wachten op de komst van de Spetsnaz, de Russische special forces. Die zouden de moordenaars na de aanslag een corridor moeten bieden om Kiev heelhuids te ontvluchten.

De huurlingen staan naar verluidt ​​onder sterke druk van Moskou om hun operaties te versnellen. Moskou zou immers snakken naar een ‘zichtbare overwinning’. De groep zou voor het weekend al een nieuwe aanval plannen.