Zelenski ontslaat hoofd veiligheidsdienst en procureur-generaal

Volodimir Zelenski. Beeld ANP / EPA

Bakanov is een vertrouweling van Zelenski, die hij al van jongs af aan kent en met wie hij ook in zijn tijd als televisiekomiek optrok. Bokanov leidde sinds 2019 de geheime dienst. Er is nog geen opvolger voor hem bekendgemaakt.

Venediktova leidde het onderzoek naar meer dan 18.000 zaken van vermeende oorlogsmisdaden. Ze was deze week nog in Den Haag voor een conferentie over de vervolging voor in Oekraïne begane oorlogsmisdaden. Oleksi Simonenko neemt haar functie over.

Ontevreden

In de decreten werden geen redenen voor de ontslagen genoemd, hoewel al langer bekend was dat Zelenski niet tevreden was over Bokanovs functioneren. Later op zondag bracht Zelenski de ontslagen echter in verband met verraad. Zo zouden meer dan 60 medewerkers van Bakanov en Venediktova zijn achtergebleven in door Rusland bezette gebieden en daar ‘tegen Oekraïne werken’. Hij zei dat dergelijke misdaden ‘zeer ernstige vragen’ opriepen voor hun leidinggevenden en dat elk van die vragen ‘een goed antwoord’ krijgt.