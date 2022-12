Zelenski in kersttoespraak: ‘Oekraïners vormen hun eigen kerstwonder’

Volodimir Zelenski bij zijn kersttoespraak Beeld Overheid Oekraïne

Zelenski blikte in zijn speech terug op de afgelopen tien maanden oorlog. Hij zei dat vrijheid een hoge prijs heeft, maar dat slavernij nog meer kost, doelend op een leven onder Russische bezetters. In sommige huiskamers zal er een stoel leeg zijn, zei de president. De straten zijn misschien minder goed verlicht dan normaal, misschien klinkt er zelfs het geluid van luchtalarmen of (‘erger nog’) geweerschoten en explosies.

Maar toch, stelde de president, zullen de Oekraïners volhouden. “We hebben het begin van de oorlog doorstaan, we hebben aanvallen, bedreigingen, nucleaire chantage, terreur, raketaanvallen doorstaan. Zelfs in complete duisternis zullen we elkaar vinden. We zullen deze winter doorstaan omdat we weten waar we voor vechten.”

Meer dan 300 dagen

Tien maanden geleden viel Rusland de Oekraïne binnen. Waar gerekend werd op een snelle overwinning, bleek de invasie het begin van een taaie, bloedige oorlog met fel Oekraïens verzet. De laatste maanden herovert Oekraïne zelfs weer terrein op het leger van Vladimir Poetin. Dat ging wel ten koste van tienduizenden doden. Miljoenen Oekraïners sloegen op de vlucht voor het geweld.

“We vechten al meer dan 300 dagen, al acht jaar,” zei Zelenski in de toespraak, die negen minuten duurde. “Laten we hen bereiken wat ze willen?” Nee, was zijn antwoord. Met de wijsheid van God, moed en dapperheid, geloof en geduld zal het kwaad worden overwonnen, aldus de president tijdens zijn kersttoespraak.

Januari

De Oekraïens-Orthodoxe Kerk viert traditioneel geen kerst in december, maar op 7 januari. Steeds meer Oekraïners kiezen er echter voor om op 25 december kerst te vieren, in lijn met de rest van de wereld, en juist niet op de dag dat veel Russen kerstmis vieren.