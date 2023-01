Zelenski grijpt in om einde te maken aan corruptie in oorlogseconomie

President Zelenski tussen de troepen in Bachmoet. De oorlogseconomie blijkt te zorgen voor inhalige onderministers bij Defensie en Infrastructuur. Beeld Getty

De oorlogseconomie blijkt te zorgen voor inhalige onderministers bij Defensie en Infrastructuur. Zelenski kondigde maandagnacht personele wisselingen aan op alle niveaus bij ministeries en overheidsorganen. Zo nam het plaatsvervangend hoofd van het presidentiële bureau Kirilo Timosjenko ontslag zonder dat er een reden werd genoemd, maar het vermoeden is dat zijn vertrek te maken heeft met diverse corruptieaffaires die de laatste dagen kwamen bovendrijven.

Het nieuws dat voor de aanschaf van voedsel voor militairen aan het front veel te veel is betaald als gevolg van steekpenningen, betekende het aftreden van de onderminister van Defensie Vjatsjeslav Sjapovalov. Topambtenaren van het ministerie zouden een nepbedrijf hebben opgezet dat woekerwinsten maakte op het voedsel ter waarde van 13 miljard hryvnia (324 miljoen euro).

Onderzoek naar het lek

Het ministerie van Defensie noemde het een ‘technische vergissing, waarbij geen geld is betaald’. Tegelijkertijd zette minister van Defensie Oleksii Reznikov een bericht op sociale media dat er een onderzoek wordt ingesteld naar het lek. De onderzoeksjournalist, Joeti Nikolov van het onlineplatform Nashi Groshi, die de corruptie bekendmaakte, zei in de krant de Kyiv Post bezorgd te zijn over de repercussies tegen zijn persoon. Nikolov heeft daarom alle documenten waarover hij beschikt online gepubliceerd.

Het Nationale Anticorruptie Bureau (Nabu) kondigde aan een eigen strafrechtelijk onderzoek te beginnen naar de handelwijze binnen het ministerie van Defensie. Nabu onderzoekt ook het ministerie van Infrastructuur, waar onderminister Vasyl Lozinski met enkele topambtenaren afgelopen weekend werd gearresteerd.

De regering had 42 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanschaf van generatoren en bijbehorende apparatuur om de elektriciteitsvoorziening op gang te houden, als gevolg van het kapotschieten van elektriciteitscentrales door de Russen. Ook hier werd geld afgeroomd. Er zou zo’n 368.000 euro aan de strijkstok zijn blijven hangen.

Bezoeken aan het buitenland

Zelenski haalde fel uit naar deze praktijken. Hij verbood ministers, politici en topambtenaren naar het buitenland te reizen voor vakantie of niet werk-gerelateerde bezoeken, om zo te voorkomen dat fraudeurs schielijk het land proberen te verlaten. Binnen enkele dagen zullen er nieuwe regels komen voor bezoeken aan het buitenland, zo kondigde hij aan.

Zelenski zit overduidelijk in zijn maag met de nieuwe corruptieaffaires. Hij probeert ze met voortvarendheid aan te pakken, want de vrees bestaat dat westerse landen wel eens minder scheutig met de financiële ondersteuning van Oekraïne kunnen worden als het geld in zakken van corrupte politici en ambtenaren verdwijnt. Oekraïne heeft later ook vele honderden miljarden euro’s nodig voor de wederopbouw, die deels door het buitenland gefinancierd moet worden.

Oekraïne heeft van oudsher geen beste naam op dit gebied. In 2021 stond het nog op plaats 122 van de 180 landen als het om corruptie gaat. Nederland stond toen op plaats 8. Het land stond zeker voor de Maidanrevolutie van 2014 als kleptocratie te boek, waarbij naar schatting 40 procent van de staatsuitgaven in de diepe zakken van bureaucraten en oligarchen verdwenen. Toch veranderde weinig in Oekraïne in de jaren daarna.

Zelenski maakte er zijn missie van om met zijn partij Dienaar van het Volk een einde te maken aan de corruptie. Het was ook een eis van de Europese Unie toen Oekraïne vorig jaar juni kandidaatlid werd. Onder Zelenski is de bezem gehaald door het rechterlijk apparaat, waar recht alleen tegen het betalen van steekpenningen te halen was. Zo moeten inmiddels ook alle politici en topambtenaren hun bezittingen melden in een openbaar register, om corruptie tegen te gaan. Desondanks loopt Zelenski tot op hoog niveau regelmatig weer aan tegen volksziekte nummer 1 in zijn land.