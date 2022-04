Zelenski beschuldigt Rusland bij bezoek Boetsja, Moskou spreekt van ‘westers complot’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski spreekt de media toe in Boetsja, net buiten Kiev. Beeld REUTERS/Marko Djurica

“Dit zijn oorlogsmisdaden die door de wereld als genocide zullen worden erkend,” zei Zelenski in Boetsja. Hij uitte zijn beschuldiging zondag ook al na de ontdekking van massagraven en schijnbaar geëxecuteerde burgers in de stad. Volgens de Oekraïense president wordt het nog moeilijker om met de Russen te onderhandelen over vrede ‘nu we zien wat ze hebben gedaan in Oekraïne’, zei hij tijdens zijn bezoek. “Iedere dag als onze strijders gebieden binnengaan en heroveren, zie je wat er is gebeurd,” aldus Zelenski.

Meerdere westerse leiders namen het woord genocide ook in de mond, maar er moet nog worden vastgesteld of juridisch sprake was van volkerenmoord in Boetsja. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels de lichamen geborgen van ruim 330 burgers, sommigen met hun handen op de rug gebonden. Terugtrekkende Russische militairen zouden hen hebben gedood.

‘Westers complot’

Het Kremlin ontkent elke betrokkenheid en spreekt van een westers complot om Rusland zwart te maken. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft Oekraïne alles in scène gezet. “Op 30 maart vertrokken onze troepen uit Boetsja en de volgende dag zei de burgemeester dat alles oké was,” zei hij maandag. Moskou eiste een speciale bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad over het bloedbad na door Oekraïne te zijn beschuldigd van volkerenmoord maar tijdelijk raadsvoorzitter Groot-Brittannië vindt zo'n overleg niet nodig.

De Europese Unie gaat Oekraïne technisch en financieel helpen met het opsporen en onderzoeken van mogelijke oorlogsmisdaden in het land. Ook de Europese samenwerkende politiediensten (Europol), de gerechtelijke autoriteiten (Eurojust) en het Internationale Strafhof worden betrokken bij het onderzoeksteam.

Biden noemt Poetin ‘wreed’

Ook in de EU is met afschuw gereageerd op de massagraven en dode burgers in Boetsja. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie sprak Zelenski en condoleerde hem. “De daders van deze gruwelijke misdaden mogen niet ongestraft blijven,” zei ze gisteren.

De Amerikaanse president Joe Biden vindt dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin moet worden berecht voor oorlogsmisdaden. Hij wil dat er een proces komt om de ‘wrede’ Poetin ter verantwoording te roepen. Biden noemde de Russische leider gisteren opnieuw een ‘oorlogsmisdadiger’ en kondigde extra sancties aan tegen Rusland. Verder komen er nieuwe Amerikaanse wapenleveranties aan Oekraïne.