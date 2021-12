Zeldzaam werkbezoek Palestijnse president Abbas aan minister in Israël

De Palestijnse president Mahmoud Abbas (links) en de Israëlische minister van Defensie, Benny Gantz. Beeld AFP

Een hoge Palestijnse functionaris zei dat de nachtelijke bijeenkomst plaatsvond in het huis van minister Gantz. De functionaris, die sprak op voorwaarde van anonimiteit omdat hij een besloten bijeenkomst besprak, zei dat het de eerste keer was sinds 2010 dat Abbas een Israëlische functionaris in Israël heeft ontmoet.

Over de precieze inhoud van het gesprek is weinig bekendgemaakt. Hussein Al Sheikh, een topmedewerker van Abbas, zei dat tijdens de bijeenkomst is gesproken over economische en humanitaire kwesties en veiligheid.

Er zijn al meer dan tien jaar geen inhoudelijke vredesbesprekingen tussen de partijen geweest. De nieuwe premier van Israël, Naftali Bennett, is een uitgesproken tegenstander van Palestijnse onafhankelijkheid en heeft formele vredesbesprekingen uitgesloten.

Wel heeft hij gezegd dat hij de wrijvingen met de Palestijnse Autoriteit wil verminderen en de levensomstandigheden op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever wil verbeteren.

Ondanks deze toezeggingen heeft het gebied de afgelopen weken te maken gehad met een toename van geweld, met aanvallen van beide kanten.