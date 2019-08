Zeker zestig doden door zelfmoordaanslag bij bruiloft in Kabul

Dat meldt de Afghaanse regering die ook bevestigt dat het om een terroristische aanslag gaat en dat veel slachtoffers vrouwen en kinderen zijn.

Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. Terreurorganisatie Taliban ontkende achter de aanslag te zitten en veroordeelde de aanslag.

Troepen VS

De aanval kwam op het moment dat Taliban en de Verenigde Staten proberen om een overeenkomst over de terugtrekking van de troepen van de VS. In ruil daarvoor is de Taliban verplicht de veiligheid in het land te bewaren en vredesbesprekingen met de door de VS gesteunde regering van Afghanistan te bespreken.

De aanslag op de trouwzaal is de zeventiende grote aanslag in de hoofdstad Kabul sinds januari. Bij de vorige zestien werden volgens de autoriteiten minstens 113 mensen gedood en meer dan 700 gewond.