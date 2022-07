Zeker zes doden bij schietpartij op 4 juliparade in Amerikaanse staat Illinois

Beeld via REUTERS

De politie heeft inmiddels bekendgemaakt dat de gevluchte schutter na een urenlange klopjacht eindelijk is aangehouden. Het gaat om Robert E. Crimo III, een 22-jarige man die door de politie werd omschreven als ‘gewapend en gevaarlijk’. Hij werd op slechts acht kilometer ten noorden van de plek van de schietpartij aangehouden. Bij de klopjacht werd ook de landelijke politie ingeschakeld. Volgens politiewoordvoerder Christopher Covelli schoot de schutter vanaf het dak van een bedrijvengebouw, waar hij via een ladder op was geklommen. Agenten vonden eerder al het zware wapen waarmee hij zou hebben geschoten.

De parade in Highland Park, een voorstad van Chicago, was ter ere van de Amerikaanse nationale feestdag 4 juli, waarop de onafhankelijkheid wordt gevierd. De schietpartij begon ongeveer tien minuten nadat de parade was vertrokken. Op filmpjes die gedeeld worden op sociale media zijn schoten te horen. Een getuige spreekt over meer dan twintig schoten “die elkaar snel opvolgden”. Dat zegt ook een andere getuige, Jeff Leon, tegen nieuwszender CNN. Volgens hem duurde het geweervuur minder dan een minuut.

Active shooter in Highland Park, IL. Avoid Central Ave. My nephew recorded this video. pic.twitter.com/nUFRElrVZi — eNreeKaii (@Ri_Kayyy) 4 juli 2022

Blinde paniek

Toen de eerste schoten vielen, stoven paradedeelnemers en toeschouwers in blinde paniek uiteen, zo is op videobeelden te zien. De grote meerderheid van de gewonden heeft schotwonden, anderen liepen verwondingen op in de chaos die ontstond na de schietpartij. De parade werd meteen beëindigd. Ook festiviteiten in de omgeving werden afgeblazen.

Over de achtergrond van het incident is nog niets bekend. De gouverneur van Illinois, de staat waarin High Park ligt, noemde de dader een monster “dat op de loer ligt en vuurt op een menigte gezinnen met kinderen” die samen feestvieren. ,,Het is diep triest dat de viering van ons land wordt verknald door een unieke Amerikaanse ziekte’’, zo zei de Democratische gouverneur op een persconferentie. ,,We vieren 4 juli maar één keer per jaar, maar deze massale schietpartijen zijn een wekelijkse Amerikaanse traditie geworden. Ja, wekelijks. Ik ben woedend, omdat dit ook anders kan’’, aldus Pritzker.

Burgemeester Nancy Rotering van Highland Park maakte op Twitter al snel melding van een ‘incident’ in het centrum van de gemeente en zei direct dat alle verdere festiviteiten voor de nationale feestdag geannuleerd zouden worden. “Het Fourth Fest is geannuleerd. Blijf alsjeblieft weg uit het centrum”, aldus Rotering.

Bloedbaden

De schietpartij op Onafhankelijkheidsdag komt terwijl veel Amerikanen andere bloedbaden in de Verenigde Staten nog vers in het geheugen hebben, zoals de massamoord op 24 mei waarbij negentien schoolkinderen en twee leraren omkwamen op een basisschool in Uvalde, Texas, en de aanval van 14 mei waarbij tien mensen stierven in een supermarkt in Buffalo, New York.

Door de gebeurtenissen laaide de discussie over het wapenbezit in de VS weer op. Het verdeelde parlement kon zich vinden in een kleine stap om bepaalde regels te veranderen.

President Joe Biden liet weten geschokt te zijn “door het zinloze wapengeweld dat op deze Onafhankelijkheidsdag opnieuw verdriet heeft gebracht in een Amerikaanse gemeenschap”. Hij wees in een verklaring op “de eerste grote wapenhervormingswet in bijna dertig jaar” die onlangs werd aangenomen. Hij beloofde verder te strijden tegen de “epidemie van wapengeweld”.

Highland Park telt ongeveer 30.000 inwoners.

We are assisting Highland Park Police with a shooting in the area of the Independence Day parade route. STAY OUT OF THE AREA - allow law-enforcement and first responders to do their work. pic.twitter.com/PTut6CGZAe — Lake County Sheriff (@LakeCoILSheriff) 4 juli 2022