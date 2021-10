Zeker vijftig doden bij aanslag op moskee in Kunduz

Beeld AP

Volgens een woordvoerder van het Taliban-regime ging het om een zelfmoordaanslag in een sjiitische moskee tijdens de vrijdagse gebedsdiensten. Een speciale eenheid stelt een onderzoek in.

De aanslag is nog niet opgeëist. Mogelijk zit de Afghaanse tak van terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag in de provincie waar ook Nederlandse militairen actief zijn geweest. De afgelopen weken zijn er meerdere aanvallen geweest, waarvan er een aantal geclaimd is door IS.

De Taliban, net als IS van soennitische snit, hebben sinds ze de macht in augustus overnamen verscheidene operaties tegen IS uitgevoerd in de hoofdstad Kabul.