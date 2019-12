Zeker vijf doden bij vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland

Beeld EPA

White Island ligt op zo’n 50 kilometer ten noordoosten van het Noordereiland. Het eiland zelf is onbewoond, maar er worden wel toeristische rondleidingen gegeven. Boten van White Island Tours bevonden zich in de buurt van het eiland.

Volgens de New Zealand Herald liepen er vlak voor de uitbarsting, rond twee uur 's middags lokale tijd, mensen op het eiland, zo zou op beelden van een webcam te zien zijn. Een van gidsen die op het eiland werken, schrijft op Facebook dat hij net de vulkaan verliet toen die uitbarstte. Hij zegt dat collega’s, van een andere tour, nog op het eiland waren. “Ik hoop dat ze oké zijn.”

Onder de gewonden zijn naar verluidt passagiers van het cruiseschip Ovation of the Seas dat in de nabijgelegen haven van Tauranga lag afgemeerd. Passagiers van het schip brachten een bezoek aan White Island.

Toeristen

Volgens de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zouden er rond de honderd mensen op of rond het eiland zijn geweest ten tijde van de uitbarsting. Dat aantal werd later door de politie bijgesteld naar vijftig. Een onbekend aantal daarvan wordt nog vermist. “Onze gedachten zijn bij de slachtoffers,” zo zegt Ardern in een persconferentie.

In het nabijgelegen Whakatane op het vaste land worden mensen behandeld die zijn gered. Sommigen zitten onder het as. Volgens onderzoeksinstituut GNS spuwde de vulkaan het as zo’n 3,5 kilometer de lucht in.

De vulkaan wordt constant gemonitord door wetenschappers, die de laatste weken al verhoogde ondergrondse activiteit waarnamen. Het Volcanic Alert Level werd daardoor onlangs nog opgeschaald naar niveau twee. Na de uitbarsting van vandaag is het dreigingsniveau opgeschaald naar niveau vier.

De Maori-naam voor White Island is Whakaari. Het is de actiefste vulkaan van Nieuw-Zeeland en heeft een beschermde status. Het eiland is vanwege zijn vulkanische activiteit, zoals rook en kokende modderpoelen, populair onder avontuurlijke toeristen.

Nederlanders

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan nog niet zeggen of er bij de vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland Nederlanders betrokken zijn. “De ambassade houdt de ontwikkelingen nauwlettend in te gaten,” aldus een woordvoerder van het ministerie. “Op dit moment is er nog geen specifieke informatie beschikbaar.”