Zeker vijf doden bij schietpartij in Tel Aviv, derde aanslag in een week tijd

Lokale media schrijven dat de schietpartij op zeker twee plekken plaats in de voorstad Bnei Brak plaatsvond, een buurt waar veel ultraorthodoxe joden wonen. Volgens eerste meldingen zou de schutter hebben rondgereden op een motor. Op videobeelden die rondgaan op sociale media is de man te voet te zien.

De schutter zou een 27-jarige Palestijn zijn van de Westelijke Jordaanoever, die in Bnei Brak in de bouw werkt. Hij zou eerder al eens in een Israëlische cel hebben gezeten. De man schoot in de buitenwijk om zich heen met een automatisch geweer. Eerst richtte hij vanaf de straat op balkons van appartementen, daarna begon hij te schieten op voorbijgangers.

Vijf doden

Op sociale media gaan beelden rond waarop te zien is dat de man – lopend over straat – de bestuurder van een langsrijdende auto onder vuur neemt. De auto botst daarna tegen een langs de smalle weg geparkeerde auto en komt tot stilstand. De bestuurder blijft bewegingloos.

De Israëlische ambulancedienst meldt dat de man vier mensen heeft gedood, voordat hijzelf werd doodgeschoten door toegesnelde agenten. Een vijfde slachtoffer overleed vlak na het incident in het ziekenhuis aan zijn/haar verwondingen. Een van de door de schutter gedode personen zou een Israëlische agent zijn, die de man had achtervolgd en geprobeerd uit te schakelen.

De Nederlandse ambassadeur in Israël Hans Docter laat op Twitter weten ‘woedend’ te zijn door de aanvallen in Bnei Brak en Ramat Gan. Eerder op de avond werd gemeld dat de schutter had rondgeschoten in die twee buitenwijken van Tel Aviv. Later bleek dat alleen in Bnei Brak te zijn geweest.

Omwonenden worden opgeroepen voorlopig binnen te blijven, totdat duidelijk is geworden of de schutter alleen handelde of dat er wellicht nog handlangers zijn.

Derde dodelijke incident

Het is het derde grote incident in Israël in slechts een week tijd. Twee dagen geleden vond er nog een schietpartij plaats in de stad Hadera, ongeveer vijftig kilometer ten noorden van Tel Aviv. Twee Israëlische politieagenten werden toen gedood door twee aanvallers, beiden Israëlische staatsburgers van Arabische afkomst. Zes anderen raakten gewond. Andere agenten doodden uiteindelijk de twee aanvallers.

Een week geleden was er een steekpartij in de zuidelijke plaats Beersheba. Toen doodde een sympathisant van de terreurgroep Islamitische Staat vier Israëli’s door hen neer te steken of aan te rijden met zijn auto. IS claimde de verantwoordelijkheid voor beide aanvallen.

Outraged by the shooting attacks in Bnei Brak and Ramat Gan. — Dutch ambassador to Israel 🇳🇱 (@hansdocter) 29 maart 2022