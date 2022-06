Zeker duizend doden bij aardbeving in Afghanistan

Gebouwen in de regio Paktika in het oosten van Afghanistan hebben grote schade door de aardbeving. Beeld AP

De regering verwacht dat het dodental nog verder zal oplopen. In de omgeving rond het epicentrum wonen veel mensen in afgelegen bergdorpen. Het is moeilijk om informatie uit dat gebied te krijgen. De regering zet helikopters in om gewonden te redden en medische hulp te bieden.

Volgens Mohammad Nassim Haqqani, hoofd van de rampenbestrijdingsdienst van de talibanregering, vielen de meeste slachtoffers in de oostelijke provincie Paktika. Er zijn ook doden gemeld in de nabijgelegen provincies Nangarhar en Khost. De aardbeving was op ongeveer 44 kilometer van de stad Khost in de gelijknamige provincie, in de buurt van de Pakistaanse grens.

De beving was op een diepte van 51 kilometer, aldus de Amerikaanse geologische dienst USGS. Afghaanse media tonen beelden van ingestorte huizen en doden op de grond, bedekt door dekentjes.

Kinderen op zoek naar hun ouders

Een journalist die ooggetuige was van de beving vertelt over de verwoesting die is aangericht. “Overal heerst grote chaos. Ik telde binnen een uur honderd lijken,” zegt journalist Rahim Chan Chushal. “De schrik is groot. Ouders kunnen hun kinderen niet vinden en kinderen zijn hun ouders kwijt. Iedereen vraagt ​​zich af wie dood is en wie nog leeft. De huizen zijn gemaakt van leem en daardoor zijn ze allemaal verwoest door de sterke aardbeving.”

De Verenigde Naties zeggen dat Afghanistan al een verzoek heeft gedaan voor hulp bij de reddingswerkzaamheden. Meerdere humanitaire teams zouden onderweg zijn. Sinds de machtsovername van de taliban zijn economische sancties van kracht tegen Afghanistan, maar humanitaire hulp vanuit onder andere de VN bleef aanwezig.

In Afghanistan komen vaker zware aardbevingen voor, met name in het berggebied. Deze aardbeving is in elk geval de dodelijkste sinds 2002, toen zo’n 1100 mensen omkwamen. In 1998 stierven ongeveer 4700 mensen in Afghanistan bij een beving met een kracht van 6.6.