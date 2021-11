Zeker 84 doden door ontplofte tankwagen in Sierra Leone, mortuarium meldt 91 lichamen

De ontplofte tankwagen. Beeld Twitter

De explosie vond plaats in een buitenwijk van hoofdstad Freetown. Veel panden in de omgeving van de ontplofte tankwagen vlogen daarbij ook in brand. De beheerder van een door de overheid gerund mortuarium maakt melding van 91 binnengebrachte lichamen, aldus persbureau Reuters. Een officieel dodental is nog niet vastgesteld.

Onder de slachtoffers zijn mensen die brandstof probeerden op te vangen die lekte uit het kapotte voertuig, schrijft Yvonne Aki-Sawyerr, burgemeester van de havenstad, in een bericht op Facebook. De omvang van de schade is nog niet duidelijk, aldus de burgemeester, maar de politie is ter plaatse om de rampenbestrijdingsfunctionarissen bij te staan.

Medeleven

President Julius Maada Bio uitte zijn medeleven via Twitter. ‘Mijn regering zal er alles aan doen om de getroffen families te ondersteunen,’ schreef hij in een bericht.

Ook voormalig president Ernest Bai Koroma reageert geschokt op de ramp. ‘Diep bedroefd door het verschrikkelijke brandongeval van gisteravond in het oostelijke deel van Freetown, dat naar verluidt het gevolg was van een ontploffing van een benzinetanker,’ schrijft hij op Twitter.