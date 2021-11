Zeker 33 migranten komen om in Kanaal voor kust van Calais: ‘dodelijkste incident tot nu toe’

Beeld MOHAMMED BADRA/EPA

De boot werd mogelijk aangevaren door een ‘groot schip’. De lokale Franse omroep La Voix Du Nord meldt op basis van bronnen dat het mogelijk om een containerschip ging. De autoriteiten hebben hier nog niets over gemeld.

Het gaat zeker om 33 slachtoffers, maar de autoriteiten houden rekening met meer doden. Ruim twintig andere opvarenden konden worden gered. Volgens de burgemeester van een naburige plaats zouden er meer dan vijftig mensen aan boord hebben gezeten. De migranten wilden vanuit Frankrijk het Kanaal oversteken. Hun boot kapseisde rond de klok van 14.00 uur voor de kust bij Calais. Een visser had gemeld dat hij drijvende lichamen had gezien, waarop de Franse kustwacht in actie kwam. Omdat het weer kalm is, lijkt het aantrekkelijk de oversteek te wagen. Maar het water is bitterkoud, zeggen vissers die meer migranten zagen dan gebruikelijk.

De Franse minister Darmanin van Binnenlandse Zaken heeft op Twitter gereageerd op het drama. “We kunnen ons niet vaak genoeg uitspreken over het criminele karakter van de smokkelaars die deze overtochten organiseren, ” aldus Darmanin. Naar aanleiding van de ramp besloot de Britse premier Johnson crisisberaad te houden.

Migranten proberen al jaren om via Calais de oversteek naar Engeland te maken. Het is een veelgebruikte route. Vanwege de relatief kalme zee was het afgelopen zomer erg druk op deze route. Niet eerder wisten zo veel migranten de Britse kust te bereiken als dit jaar: zo’n 22.000 mensen wisten het Kanaal over te steken, ruim drie keer meer dan in heel 2020. Begin deze maand wisten 853 migranten op één dag de overtocht te maken.