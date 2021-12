Zeker 22 doden bij vulkaanuitbarsting op Java, 68 mensen met brandwonden

Beeld EPA

Volgens het rampenbestrijdingsbureau kwamen de meeste slachtoffers om het leven doordat ze werden getroffen door vulkanisch puin. Veel slachtoffers zouden zulke ernstige brandwonden hebben opgelopen dat de identificatie moeizaam verloopt. Tot nu toe zijn dertien slachtoffers geïdentificeerd.

De reddingsdiensten wisten tien mensen te redden die vast waren komen te zitten na de uitbarsting van zaterdag. De groep werkte bij een zandmijn. Er wordt naarstig gezocht naar overlevenden en door puin geblokkeerde wegen worden weer toegankelijk gemaakt. De regen die de komende dagen wordt verwacht, kan het werk bemoeilijken.

Door de vulkaanuitbarsting en de grote hoeveelheden as die daarbij neerkwam op de omliggende dorpen, moesten bijna tweeduizend mensen evacueren. Volgens het rampenbureau worden ze tijdelijk opgevangen in onder meer moskeeën en overheidsgebouwen.

Paniek

Na de uitbarsting sloegen omwonenden massaal op de vlucht. Op lokale tv-beelden en sociale media was te zien hoe mensen in paniek wegrenden. De Indonesische president Joko Widodo bracht zijn condoleances over aan de nabestaanden en betuigde zijn medeleven aan de andere slachtoffers. Hij heeft de autoriteiten opdracht gegeven noodhulp te verlenen en op zoek te gaan naar slachtoffers.

De ruim 3600 meter hoge Semeru op Oost-Java is het afgelopen jaar verschillende keren uitgebarsten. Indonesië ligt in de ‘ring of fire’, een gebied in de Grote Oceaan met bijna 130 actieve vulkanen waar ook veel aardbevingen voorkomen. Bij de uitbarsting van de vulkaan Merapi op Java in 2010 stierven meer dan 350 mensen en raakten 400.000 inwoners ontheemd.