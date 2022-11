Zeker 162 doden bij aardbeving op Java in Indonesië, honderden gewonden

Beeld REUTERS

De beving vond iets voor 07.30 uur Nederlandse tijd plaats, met een epicentrum op zo'n 10 kilometer onder de stad Cianjur op West-Java. Dat is op 75 kilometer ten zuiden van de hoofdstad. Kans op een tsunami is er volgens het meteorologie-instituut van Indonesië niet.

Veel dodelijke slachtoffers werden geteld in een ziekenhuis in Cianjur. Daar zijn ook honderden gerapporteerde gewonden behandeld. Anderen worden op straat behandeld, of op de parkeerplaats van het ziekenhuis.

Gevreesd wordt dat het dodental nog oploopt. “Honderden, misschien duizenden gebouwen zijn beschadigd,” meldt een woordvoerder van het lokale bestuur in Cianjur. Alleen al in dit dorp gaat het om meer dan 1770 vernielde huizen en 3900 mensen die dakloos zijn geworden. Volgens de gouverneur van West-Java zitten veel mensen vast op onbereikbare plaatsen. “Dus we verwachten dat het aantal slachtoffers nog oploopt.”

Aardverschuivingen

Het dorp Cugenang is van de bewoonde wereld afgesneden door een aardverschuiving, die de toegangsweg blokkeert. Er is nog geen communicatie met de inwoners, onder meer omdat de elektriciteit is uitgevallen. Het weer in de regio is slecht maandag. Regen in combinatie met de inmiddels meer dan 25 naschokken maken het gevaar op meer aardverschuivingen groter.

In hoofdstad Jakarta zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Daar zijn wel veel gebouwen geëvacueerd omdat ze begonnen te schudden.

Indonesië is gewend aan aardbevingen, maar ze richten lang niet altijd zo veel schade aan. Het land ligt op de ‘ring van vuur’, een vulkanisch gebied met veel seismische activiteit.