Zeker 15 doden bij helikoptercrash in buurt van Kiev, onder wie Oekraïense minister: ‘Verschrikkelijke tragedie’

In totaal zijn 29 mensen gewond geraakt door de helikoptercrash, onder wie 15 kinderen. Beeld ANP / AFP

Eerder sprak de gouverneur van de regio van 18 doden, maar dat is bijgesteld naar 15.

Volgens de politie ging het om een helikopter van de Oekraïense veiligheidsdiensten. Na de crash is er brand uitgebroken. Negen van de doden zaten aan boord van de helikopter, aldus het hoofd van de politie. Naast de minister zijn ook andere functionarissen van het ministerie omgekomen, onder wie onderminister Jevgeni Jenin en staatssecretaris Jurii Lubkovich. In totaal zijn 29 mensen gewond geraakt, onder wie 15 kinderen. Zij liggen in het ziekenhuis.

In de school waren kinderen en personeelsleden aanwezig toen de helikopter neerkwam, meldde Oleksiy Kuleba, de gouverneur van de regio Kiev, op Telegram. Nu is iedereen geëvacueerd, schrijft hij. Het is nog niet bekend waardoor de helikopter is neergestort. Er waren geen gevechten gaande in het gebied. “Op dit moment houden we nog rekening met alle scenario’s,” aldus procureur-generaal Andri Kostin.

Beelden op sociale media tonen hoe buurtbewoners naar een brandend gebouw staan te kijken. De hulpdiensten waren volgens de autoriteiten snel ter plaatse. “We zoeken zelf nog informatie over slachtoffers en over de omstandigheden,” aldus een woordvoerder tegen persbureau Reuters.

'Verschrikkelijke tragedie’

De 42-jarige Monastirski stond sinds juli 2021 aan het hoofd van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is nog niet duidelijk wie nu de leiding heeft bij het ministerie, nu ook zijn onderminister is omgekomen.

President Volodimir Zelenski spreekt van een ‘vreselijke tragedie’ die ‘onbeschrijflijk’ leed heeft veroorzaakt. Hij heeft de nationale veiligheidsdienst opgedragen om samen met de nationale politie te onderzoeken wat er is gebeurd.