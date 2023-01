Zeker 14 doden bij helikoptercrash in buurt van Kiev, onder wie Oekraïense minister: ‘Verschrikkelijke tragedie’

Beeld ANP / AFP

‘In Brovary is een helikopter neergestort bij een kleuterschool en een flat. Er zijn slachtoffers,’ meldde Kirillo Timosjenko, adjunct-chef van de presidentiële administratie, als een van de eersten op Telegram. Beelden op sociale media tonen hoe buurtbewoners naar een brandend gebouw staan te kijken. De hulpdiensten waren volgens de autoriteiten snel ter plaatse. “We zoeken zelf nog informatie over slachtoffers en over de omstandigheden,” aldus een woordvoerder tegen persbureau Reuters.

In de school waren kinderen en personeelsleden aanwezig toen de helikopter neerkwam, meldde Oleksiy Kuleba, de gouverneur van de regio Kiev, op Telegram. Nu is iedereen geëvacueerd, schrijft hij. Het is nog niet bekend waardoor de helikopter is neergestort. Er waren geen gevechten gaande in het gebied. “Op dit moment houden we nog rekening met alle scenario’s,” aldus procureur-generaal Andri Kostin.

De noodgevallendienst sprak eerder van zeker achttien doden maar stelde dit aantal woensdagmiddag naar beneden bij. Aan boord van de helikopter zaten prominente Oekraïense politici, zoals de minister van Binnenlandse Zaken Denis Monastirski (42), zijn eerste adjunct en een staatssecretaris. Zij overleefden de crash niet. President Volodimir Zelenski sprak van een ‘verschrikkelijke tragedie’ en heeft de Oekraïense geheime dienst (SBU) belast met het onderzoek naar de crash, in samenwerking met de nationale politie. Op de grond werd één kind gedood en raakten elf andere kinderen gewond. In totaal vielen er 25 gewonden, aldus de SES. Door de crash vloog een gebouw van twee verdiepingen in brand. De kleuterschool werd geëvacueerd.

‘Verschrikkelijke tragedie’

Brovary is een stad met bijna 100.000 inwoners ten oosten van hoofdstad Kiev. De helikopter was van de staatshulpdiensten en zou volgens een woordvoerder onderweg zijn geweest naar de oostelijke frontlinie. Zelenski sprak van ‘ondraaglijke pijn’ en betuigt zijn medeleven aan vrienden en familie van de slachtoffers. Tijdens een toespraak via een videoverbinding met het World Economic Forum in Davos linkte Zelenski de crash aan de oorlog. “Dit is geen ongeluk. Ongelukken bestaan niet in oorlogstijd,” zei hij.

Denis Monastirski is het meest hooggeplaatste slachtoffer dat is overleden sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne. Ook de vice-­minister van Binnenlandse Zaken Yevgeny Yenin en staatssecretaris Yuri Lubkovich zaten in de helikopter en kwamen om het leven. De 42-jarige Monastirski stond sinds juli 2021 aan het hoofd van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De regering heeft voorlopig de baas van de ­politie, Ihor Klimenko, als chef van het ministerie van Binnenlandse Zaken aangesteld. Hij heeft daar de titel onderminister.

De Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Denis Monastirski is volgens de politie van Kiev omgekomen bij de helikoptercrash. Beeld Future Publishing via Getty Imag

Op Telegram wordt gesuggereerd dat de crash wellicht is veroorzaakt door een stuurfout van de piloot. De helikopter vloog door mist en zou het dak van de kleuterschool geraakt hebben. Volgens de autoriteiten is verder onderzoek nodig om de oorzaak van de crash te bepalen.

Een ooggetuige zegt op Twitter dat de helikopter drie rondjes deed boven een supermarkt, richting het centrum vloog, plots daalde, het dak van de school raakte en in brand vloog.