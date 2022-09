Zeker 10 doden en 15 gewonden bij steekpartijen in Canada

De politie heeft foto's vrijgegeven van de voortvluchtige verdachten van de bloedige steekpartij, Damien en Myles Sanderson. Beeld via REUTERS

De politie heeft de namen van de verdachten, Damien (31) en Myles Sanderson (30), vrijgegeven en ook hun signalement. De twee zijn gewapend en worden nog steeds als een groot gevaar beschouwd. Er is een waarschuwing uitgegeven voor de provincie Saskatchewan, maar ook voor buurprovincies Alberta en Manitoba, meldt de Toronto Star.

De politie heeft laten weten dat sommige slachtoffers een gericht doelwit leken bij de aanvallen, terwijl anderen willekeurig gekozen zouden zijn. De aanvallen vonden plaats op 13 locaties in James Smith Cree Nation en Weldon, aldus Rhonda Blackmore van de plaatselijke politie.

Motief onbekend

De twee verdachten zouden op de vlucht zijn geslagen in een zwarte Nissan Rogue. “Het is afgrijselijk wat zich vandaag in onze provincie heeft afgespeeld”, aldus Blackmore. Over het motief van de twee en of het broers zijn van elkaar, heeft de politie nog niks bekend gemaakt.

“Er zijn geen woorden om de pijn en het verlies veroorzaakt door dit zinloze geweld te beschrijven. Heel Saskatchewan rouwt met de slachtoffers en hun familieleden mee”, zo schreef de premier van Saskatchewan Scott Moe op Twitter. Ook de Canadese premier Trudeau sprak zijn afschuw uit. “Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden en gewonden.”

Volgens een politiewaarschuwing die kort na de middag werd afgegeven, zou het tweetal zich mogelijk in Regina bevinden, de hoofdstad van de provincie Saskatchewan. Daar was al een grote politiemacht gemobiliseerd vanwege een Canadese voetbalwedstrijd in het Mosaic Stadion nabij het centrum van de stad. Blackmore zei echter dat het onduidelijk was in welke richting de verdachten waren gevlucht en of ze inmiddels van voertuig zijn gewisseld.

Volgens de politie kan het aantal gewonden nog oplopen. Mogelijk zijn lichtgewonde slachtoffers zelfstandig naar ziekenhuizen gegaan voor hulp. Ook wordt gevreesd dat het dodental nog verder kan oplopen. De gezondheidsautoriteiten in Saskatchewan melden dat meerdere gewonden in kritieke toestand verkeren.